Le système de filtration d’eau s’améliore avec 9 étapes de filtration et une nouvelle technologie de filtration Ultra Tech 35+.

Abidjan, 20 October 2017 – Boire une eau potable propre et sûre est la clé pour rester en bonne santé. C’est la raison pour laquelle l’entreprise de vente directe asiatique QNET s’est engagée à poursuivre ses efforts pour fournir une eau propre, saine et savoureuse grâce à son système de filtration d’eau à la pointe de la technologie, le HomePure Nova. Homologué par NSF International, HomePure Nova vous donne accès à l’eau la plus qualitative possible , à la maison ou au bureau, à tout moment de la journée.

HomePure Nova est spécialement conçu pour garder votre eau propre, parfaitement filtrée et bien équilibrée en minéraux. Le filtre à eau est équipé d’une technologie de filtration UltraTech 35+ qui anéantit 99,9999% des bactéries et 99,99% des virus. Il intègre également la technologie antibactérienne Microban® et aide à prévenir la croissance des bactéries et des moisissures afin d’assurer les meilleures performances du système de filtration. Le HomePure Nova est le seul filtre UF ayant reçu les certifications NSF / ANSI 42,53 et NSF / ANSI 40. Cela signifie que le filtre a la capacité de réduire les contaminants émergents comme certains médicaments prescrits en vente libre, les matières issues de la pétrochimie, les détergents et les nouveaux types de pesticides et d’herbicides. Bien que n’étant pas un problème de santé publique, des traces de contaminants couverts par la NSF / ANSI 401 ont été détectés dans les réserves d’eau potable, ce qui peut affecter la perception de la qualité de cette dernière par certains consommateurs. Ainsi, une enquête indépendante menée pour le compte de NSF International a révélé que 63% des Américains sont préoccupés par la présence de produits pharmaceutiques et autres contaminants dans leur eau potable. “Avouons-le, il est difficile de ne pas se rendre compte que l’accès à l’eau potable diminue, et que c’est un véritable défi dans de nombreux endroits du monde. Chez QNET, nous croyons fermement que l’eau potable est un droit fondamental, ce qui est la raison principale pour laquelle nous continuons à mettre tout en œuvre pour améliorer en permanence nos systèmes de filtration. Avec le HomePure Nova, nous avons fait un pas de plus pour éliminer non seulement les contaminants et les bactéries, mais aussi les virus. Notre certification avec NSF International nous positionne en haut du panier et nous avons aujourd’hui fermement l’intention de tout faire pour que tout le monde ait accès à l’eau potable “, a déclaré le directeur général de QNET, Trevor Kuna. Avoir un système de filtration d’eau de qualité installé dans votre maison est un bon moyen pour surveiller et garantir de façon optimale la qualité et la sécurité de votre eau potable pour vous et votre famille. Même si vous pouvez trouver toutes sortes de filtres à eau, n’hésitez pas à vous tenir au courant des dernières innovations du secteur. En effet, seul un système de filtration complet en plusieurs étapes peut vous assurer une eau potable de bonne qualité, raison pour laquelle le système HomePure Nova a été créé.

*Attention: Les résultats indiqués sont sujets à variation. Le produit présenté n’a pas vocation à traiter des maladies.

À propos de QNET :

QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L’entreprise dispose également d’environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.

Etablie à Hong-Kong en 1998, QNET est membre de l’Association de Vente Directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines et d’Indonésie. QNET fait également partie, entre autres, de l’Association des Produits Alimentaires de Santé et de l’Association de l’Industrie des Compléments de Santé de Singapour.

QNET est un sponsor sportif de premier plan dans le monde entier, dans les domaines du football, du badminton et d’autres sports. QNET exprime ainsi sa conviction que la volonté, la passion et le travail d’équipe sont des qualités qu’elle partage avec le monde du sport. QNET a récemment conclu un nouvel accord de partenariat de trois ans avec le club de football de Manchester City, en qualité de partenaire officiel de vente directe.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web QNET sur www.qnet.fr

Contact presse :

Hélène Calas – Blue Lions CIV – helene@bluelions.com – +225 79 04 12 25

