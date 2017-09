Le 9 août ont commencé en République de Guinée les essais cliniques post-certification du vaccin russe contre le virus Ebola «Gam Evac-Combi». L’autorisation du Comité d’éthique du Ministère de la Santé de la Guinée des essais cliniques du vaccin russe avec 2000 volontaires parmi les citoyens guinéens a été obtenue en juillet 2016.

L’épidémie de l’Ebola en Afrique de l’Ouest a essentiellement touché 3 pays: la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria. Selon l’OMS, 28600 personnes ont été contaminées par l’Ebola dans le monde, dont plus de 11300 sont mortes.

Les scientifiques russes étaient parmi les premiers qui ont répondu à l’appel du gouvernement de la Guinée sur l’assistance dans la lutte contre la pandémie de la fièvre Ebola. A la requête officielle du gouvernement guinéen sur l’assistance de la Russie dans la lutte contre Ebola, un groupe de spécialistes et deux modules de laboratoire du complexe mobile des équipes anti-épidémie spécialisées (EAES) ont été envoyés en Guinée par un vol spécial du Ministère des Situations d’urgence de Russie au mois d’août 2017.

La société «RUSAL» a assuré l’accueil et le déploiement sur place de l’hôpital militaire mobile contre infections (HMMI) de 200 lits, don de la Russie, a organisé et financé la formation des spécialistes qualifiés des soins militaires pour les activités de l’HMMI. Au cours de l’épidémie, l’HMMI a rendu l’assistance médicale qualifiée gratuite à plus de 4500 personnes. Actuellement, il est l’unité mobile principale de soins militaires des Forces Armées de la République de Guinée.

Le 14 janvier 2016, le Ministre de la Santé de la Fédération de Russie V.I. Skvortsova a annoncé la création du vaccin russe «Gam Evac-Combi» – vaccin vecteur combiné contre la fièvre Ebola, développé par les scientifiques du Centre de recherche fédéral en épidémiologie et microbiologie de N.F. Gamaleya. Ledit vaccin a été enregistré et autorisé pour l’application dans la pratique médicale sur le territoire de la Fédération de Russie au mois de décembre 2015.

Le 15 février 2016 à Genève V.I. Skvortsova a présenté le vaccin russe à Madame Margaret Chan, la Directrice générale de l’OMS, et à d’autres dirigeants de l’Organisation. Une large présentation du vaccin russe a eu lieu en même temps au Palais des Nations, ainsi qu’aux tables rondes au mois de mars et de mai 2016 à Moscou et à Genève.

Le vaccin est remarquable du fait qu’il développe une immunité prolongée chez les personnes vaccinées et n’a pas d’effets secondaires graves. Le nouveau médicament est efficace lorsqu’il est conservé à la température de -20⁰C, mais sa version qui sera efficace aussi à 4⁰C est en cours de développement. Le vaccin russe est le seul médicament contre Ebola, dûment enregistré au niveau national.

C’est le Centre de recherce en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux (CREMS) de Kindia, bâti par la société «RUSAL» en 2015 pour la lutte contre l’épidémie d’Ebola, qui a été choisi en tant que terrain d’essai du vaccin russe en République de Guinée. Les investissements de cette société russe dans la construction du centre à Kindia se sont élevées à plus de 10 millions de dollars US.

Le CREMS est un système complexe des bâtiments de diagnostic et de traitement, techniques, sécuritaires et d’habitation. Les fonctions principales du Centre incluent: le diagnostic clinique et la recherche de la présence/absence du virus, l’organisation du traitement des malades infectés, la participation à l’organisation des mesures anti-épidémiques, la recherche scientifique, l’exploration des méthodes du traitement, la formation du personnel, l’aide consultative aux spécialistes des établissements de traitement locaux

Le Centre à Kindia est conçu pour 40 lits et le doublement de la capacité des batiments est possible en cas de nécessité grace aux matériaux et à l’équipement, disponibles. Le Centre a son propre laboratoire de diagnostic et de biochimie. La société «RUSAL» a organisé en commun avec le Ministère de la Santé de la République de Guinée le recrutement sur la base de concours et la formation du personnel médical pour le CREMS. Au terme des examens de qualification chaque membre du personnel médical du CREMS a reçu le certificat et l’autorisation au travail du Comité national de coordination de la lutte contre Ebola en Guinée et de l’Organisation mondiale de la santé.

Le personnel du CREMS compte 90 collaborateurs: 45 agents médicaux (7 médecins, 15 infirmiers et 23 paramédicaux), 18 techniciens et 27 gardiens. Au cours de la période du fonctionnement, plus de 100 spécialistes médicaux ont passé le stage au Centre, qui ont continué leur travail dans d’autres centres de la lutte contre Ebola en Guinée.

En avril 2017 a eu lieu la visite de travail en Guinée de la délégation russe (les représentants du Ministère de la Santé de la Russie et de l’Institut N.F. Gamaleya), au cours de laquelle le mémorandum de coopération tripartite a été signé entre les Ministères de la Santé russe et guinéen et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la République de Guinée, par là même ont été définis les aspects pratiques de vaccination en République de Guinée.

En juillet 2017 a été effectuée la livraison en Guinée de l’équipement et du vaccin de la Fédération de Russie. L’Institut N.F. Gamaleya a préparé et envoyé plus de 1000 doses du vaccin russe pour le lancement de la vaccination. Le travail préparatoire de la mobilisation des volontaires guinéens a été réalisé. A cet effet le Ministre de la Santé de la République de Guinée a signé l’arrêté sur la création du Comité national d’assistance à la vaccination avec «Gam Evac-Combi», comportant les scientifiques et les spécialistes russes et guinéens qui s’occupent de l’organisation de la recherche et de la mobilisation des volontaires sur le terrain.

Le programme d’essais inclut la vaccination des volontaires avec le vaccin «Gam Evac-Combi» et la survellance pendant un an de leur état de santé et de la génération chez ceux-ci de l’immunité. La réussite des recherches permettra d’utiliser le médicament russe pour la prévention d’Ebola dans le monde entier.

On prévoit que la vaccination de 2000 volontaires guinéens et les essais cliniques post-certification du vaccin russe contre le virus Ebola «Gam Evac-Combi» en République de Guinée vont durer jusqu’à la fin 2018.