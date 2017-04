A cette occasion, QNET renouvelle son engagement à fournir de l’eau saine à tous grâce aux systèmes de filtration HomePure.

Bamako, le 10 avril 2017 : L’accès à l’eau potable est un des droits humains les plus fondamentaux. A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, l’entreprise mondiale de vente directe QNET s’est engagée à continuer ses efforts pour fournir de l’eau propre, saine et de la meilleure qualité possible à tous. Ceci grâce à HomePure, le système de filtration de l’eau certifié NSF.

Ainsi, pour marquer d’une pierre blanche cette Journée Mondiale de l’Eau 2017, QNET a visité deux établissements extraordinaires, à savoir la Pouponnière de Yopougon à Abidjan, et l’école publique de Sabalibougou à Bamako, au Mali. La Pouponnière est une vraie maison pour des enfants perdus ou abandonnés, malades, en lutte sociale et des orphelins. Quant à l’école de Sabaligoulou, c’est un établissement qui accueille 4500 élèves, allant d’un an à neuf ans, sur un seul site. Les deux centres font face au même type de défis, à savoir un manque de ressources et un afflux toujours plus important d’enfants dans le besoin.

C’est la raison pour laquelle QNET a voulu les aider. La donation a été présentée aux établissements, par Mr Krishna Kumar, Directeur Régional pour QNET Afrique : “QNET, en tant qu’entreprise qui veut faciliter la vie des gens, se fait un devoir d’aider ces établissements, d’autant plus que nous partageons leurs valeurs : notre devise est « Raising Yourself to Help Mankind (RYTHM) » (ce qui se traduit en français par « Aider les autres à réussir pour réussir soi-même »). « Nous accordons donc une grande importance au fait d’aider les communautés à vivre leur vie dans les meilleures conditions possibles. Nous espérons donc que ce petit don aidera à faire sourire ces enfants et aidera à enrichir leurs vies », selon Mr Krishna.

Les systèmes de filtration HomePure sont spécialement conçus pour résoudre les problèmes d’accès à une eau de qualité. Ils garantissent une eau saine : avec HomePure, QNET souhaite assurer à tous une eau propre, de qualité et bonne pour la santé, tous les jours.

