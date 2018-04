Le ministère de la défense et des Anciens Combattants informe l’opinion nationale et internationale que des suspects terroristes, arrêtés, le jeudi 05 avril 2018 en possession d’armes de guerre, ont trouvé la mort à Dioura

Le ministère de la défense et des Anciens Combattants fait part de sa vive préoccupation. Il informe l’opinion nationale et internationale que le procureur militaire a été saisi pour diligenter les enquêtes appropriées de manière a faire toute la lumière sur cet incident et à traduire les éventuels auteurs en juste.

Le Ministre de la défense et des Anciens Combattants engage les FAMA a pour poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens avec professionnalisme et dans le strict respect des droits de l’homme et du Droit international humanitaire.

Monsieur Tiéna COULIBALY

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants

Source: Ministère de la Défense

