Welcome! Log into your account

Enfin le Président de la République et le Gouvernement adressent leurs condoléances aux familles des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.

Enfin le Président de la République et le Gouvernement adressent leurs condoléances aux familles des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.

Le Gouvernement, tout en condamnant énergiquement ce lâche attentat, rassure les populations et informe que des mesures permanentes sont en cours dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Les éléments des FAMA, de la CMA et de la Plate forme sont actuellement rassemblés sur différents sites dans le cadre du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) prévu par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale issue du processus d’Alger.

Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale de l’attaque, ce 18 janvier 2017, d’un camp de regroupement des Forces Armées Maliennes (FAMA), de la Plate Forme et de la CMA à Gao par un véhicule piégé qui avait à son bord plusieurs kamikazes.

You are going to send email to