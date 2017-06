Bamako, le 10 juin 2017. Le Gouvernement de la République du Mali a appris la mort de trois casques bleus guinéens de la Minusma et la blessure de nombreux autres, suite à une attaque terroriste à Kidal, le vendredi 09 juin 2017.

En cette douloureuse circonstance le Gouvernement présente ses condoléances au Gouvernement de la République sœur de Guinée, aux familles des victimes, à la Minusma et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Gouvernement condamne avec la dernière rigueur ces actes odieux.

Il réaffirme toute sa détermination dans la lutte contre le terrorisme, avec la MINUSMA et tous les autres partenaires, partout et en toute circonstance, pour la défense du territoire national, la protection et la sécurisation des personnes et de leurs biens.