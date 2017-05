Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que ce jour 2 mai 2017, une mission de ravitaillement des forces armées nationales est tombée dans une embuscade entre Dogofri et Nampala.

Le bilan provisoire est de 9 morts et 5 blessés.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement de la République du Mali s’incline pieusement devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Gouvernement condamne vigoureusement cet acte lâche et barbare et rappelle que son engagement, ainsi que celui de ses partenaires, est de poursuivre sans relâche la lutte implacable contre le terrorisme et le narcotrafic. Le Gouvernement de la République du Mali réitère son soutien aux forces armées et de sécurité nationales dans la noble mission de protection des populations et de leurs biens. Bamako, le 02 mai 2017

Le Ministre du Commerce, Porte-parole du Gouvernement

M. Abdel Karim KONATE