Nous avons appris avec stupeur et consternation que le Journaliste animateur Madou KANTE dit Maréchal Madou a été victime d’une agression ce jour 25 juillet 2017.

Le Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication condamne fermement cette agression et exprime sa compassion à la victime, à ses proches et à l’ensemble de la Presse malienne.

Les investigations sont en cours au niveau des services compétents pour identifier le ou les auteurs de cet acte inacceptable qui, ne saurait rester impuni.

Le Ministre de l’Economie Numérique exprime sa solidarité dans cette douloureuse épreuve à l’ensemble des acteurs du paysage médiatique national et réaffirme son attachement à la liberté d’expression et au renforcement des espaces de liberté et d’expression dans notre pays.

Le Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication.