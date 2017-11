Le ministre de la Défense et des anciens Combattants a le regret d’informer l’opinion nationale et internationale que ce jour 31 octobre 2017, une mission du Président de la Haute Cour de Justice de retour de Tenenkou est tombée dans une embuscade entre Dia et Diafarabé.

M. NIANG et son épouse ont été récupérés par les FAMA. Toutefois, l’on déplore six (6) morts : cinq (5) soldats de l’armée malienne et le chauffeur de l’honorable NIANG. Il y a aussi eu des blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense et des anciens Combattants s’incline pieusement devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Bamako, le 31 octobre 2017

Source: Ministère de la Défense