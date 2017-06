« Je salue le leadership du Mali sur cette question, » a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis, Paul Folmsbee. « Les États-Unis saluent et soutiennent pleinement la création d’une force commune du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme et aider à restaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Les États-Unis applaudissent les pays du G5 – Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger – de la création de cette force conjointe, ce qui leur permettra de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre l’extrémisme sur le continent et l’appropriation régionale de la sécurité et des efforts de stabilisation.»

« Les États-Unis évalueront activement les meilleures façons d’aider la force, » a ajouté l’ambassadeur. Les États-Unis fournissent déjà une assistance de sécurité bilatérale importante à tous les membres du G5 et continueront de faire des contributions supplémentaires. Les États-Unis sont également le plus grand contributeur au budget de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali.

En outre, les États-Unis sont attachés à la mise en œuvre complète de l’Accord de paix d’Alger de 2015, a déclaré l’ambassadeur. «En tant que membre de la médiation internationale, nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Mali pour la restauration de la sécurité dans le nord du Mali et pour le développement économique de l’ensemble du pays.»