PETALING JAYA – 11 Mai 2017 : La Société asiatique leader de la vente directe QNET vient de tenir sa convention annuelle, V-Malaysia 2017, du 3 au 7 Mai au Subterranean Penang International Conference & Exhibition Centre (SPICE) à Bayan Baru, Penang. Un festival en cinq jours incluant des présentations enthousiasmantes et des lancements de nouveaux produits auquel ont assisté 15.000 distributeurs (quel chiffre énorme !) venus des quatre coins du globe.

Sur le thème de “Faites-le maintenant !”, l’événement de cinq jours a présenté les principales opportunités qui s’offrent aux distributeurs de QNET, les Représentants Indépendants (IRs), pour apprendre des dirigeants de QNET comment réaliser leurs rêves et être en phase avec un état d’esprit sans limites.

Un autre attrait majeur de la convention de cette année a été la présence de la star de Bollywood Vivek Oberoi qui a inspiré le public avec ses histoires personnelles d’échec, de réussites, avant de retrouver ses objectifs. En tant qu’ambassadeur de l’Association d’Aide aux Malades du Cancer (CPAA), Vivek a présenté ces courageux battants (Divyuansha, 6 ans, Lahu, 7 ans, Aakhansha, 16 ans, et Anita, 40 ans) sur la scène pour remercier QNET de soutenir leur lutte contre le grand C.

V-Malaysia 2017 a également exposé ses lancements de nouveaux produits QNET, des gammes entretiens domestiques, soins personnels et les produits de luxe, ainsi que les forfaits vacances avec tripsavr 2.0. Avec plus de 30 marques de QNET présentes à l’espace d’exposition ‘QNET Carnaval’, SPICE s’est transformé en une immense vitrine des affaires de QNET à l’échelle globale.

“En accord avec la philosophie de RYTHM (Lève-toi pour aider l’humanité), de QNET, nous avons toujours l’ambition de mettre fortement l’accent sur le développement du capital humain. Nous voulons voir nos IRs prospérer, avancer, devenir des entrepreneurs bien formés. Nos IRs ont l’occasion d’acquérir des connaissances sur toutes les facettes de l’activité de la vente directe grâce à des dirigeants expérimentés et brillants. Les événements tels que notre V-Convention sont destinés à remplir les conditions de qualité mondiale de la vente directe,” observe le Directeur Général QNET, Trevor Kuna.

