Les États-Unis condamnent fermement les attaques du 14 août qui ont couté la vie à un soldat de la paix togolais de la MINUSMA, des militaires maliens et à plusieurs civils, à Douentza et Tombouctou. Ces attaques ont également blessé gravement d’autres soldats de la paix et des membres des forces de sécurité maliennes.

Nous adressons nos condoléances aux familles des personnes tuées et au gouvernement du Togo, qui est un contributeur de longue date aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Nous souhaitons aux blessés un rétablissement complet et rapide.

Le Mali a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, mais nous restons préoccupés par la fragile situation de sécurité dans le nord qui compromet les efforts de développement. Nous appelons toutes les parties à s’engager en faveur de la paix afin d’isoler les ennemies de la paix.

Les États-Unis continuent d’appuyer fermement la MINUSMA et le gouvernement du Mali dans ses efforts pour favoriser la réconciliation nationale et la cohésion sociale et pour restaurer l’autorité de l’État malien dans tout le pays.

