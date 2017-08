– 1 La mise en place immédiate du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Kidal dans le format et les conditions prévues par l’accord d’Alger

– 2 L’organisation des patrouilles mixtes à Kidal

– 3 Le cantonnement immédiat, la démobilisation et le désarmement des combattants non impliqués dans le MOC et dans les sites prévus à cet effet



– 4 Le retour et l’installation du gouverneur de Kidal avec toutes les directions régionales des services techniques et sociaux de base

– 5 Le redéploiement de l’armée Nationale refondée et reconstituée

– 6 La mise en place et l’exécution d’un programme Inter et Intra communautaire pour régler tout les conflits

– 7 Prendre part à la gestion politique et administrative de la gestion de Kidal dont nous réclamons conformément aux normes imposées par les mécanismes du processus démocratiques