LES ORGANISATIONS ADMISSIBLES DOIVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AVANT LE 31 MAI 2017

L’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) et le Groupe BMW sont heureux d’annoncer la cinquième édition du Prix de l’innovation interculturelle. Les initiatives locales qui proposent des méthodes innovantes promouvant la compréhension interculturelle dans le but d’atténuer les conflits identitaires à travers le monde, sont incitées à postuler en ligne à l’adresse interculturalinnovation.org. La date limite des candidatures est le mercredi 31 mai 2017 à 17h00 à New York.

Dix organisations recevront le Prix de l’innovation interculturelle après un rigoureux processus de sélection. Les lauréats recevront une contribution financière pour aider leur projet à s’étendre et à se reproduire. Un premier prix de 40 000 USD sera attribué. Les lauréats bénéficieront également d’un programme de soutien d’un an qui comprendra notamment des formations et le renforcement des capacités, une visibilité accrue, l’accès à un réseau de décideurs pratiquant le dialogue interculturel et offrant un mentorat spécifique au projet en cours.

« En partenariat avec le Groupe BMW, le Prix de l’innovation interculturelle est un parfait exemple de l’engagement de l’Alliance à trouver de nouvelles façons de concilier les divergences. En soutenant les initiatives interculturelles au niveau local, nous cherchons à proposer une alternative à l’extrémisme de la violence », a déclaré S.E. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations Unies. « Notre engagement envers les lauréats va au-delà d’un soutien financier et met l’accent sur le renforcement de leurs compétences. Grâce à notre partenariat avec l’UNAOC nous renforçons ces dirigeants de la société civile et nous décuplons l’impact de leurs projets », a ajouté M. Bill McAndrews, vice-président des Stratégies des communications d’entreprise et commerciales au sein du Groupe BMW.

Lancé en 2011, le Prix de l’innovation interculturelle est un exemple du rôle que peut jouer la responsabilité sociale des entreprises au sein du système des Nations Unies. En ayant pour objectif principal de permettre aux personnes de se prendre en charge, l’UNAOC et le Groupe BMW mobilisent conjointement leurs ressources, leur temps et leurs réseaux pour soutenir les lauréats. Ce modèle de collaboration crée un impact plus profond, car les deux partenaires apportent leur expertise respective pour assurer la croissance durable de chaque projet. Pour la quatrième édition du Prix de l’innovation interculturelle, près de 1000 candidatures ont été reçues en provenance de 120 pays différents.

Si vous avez des questions, veuillez contacter : award@interculturalinnovation.org