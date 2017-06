La Commission Ă©conomique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Union africaine (UA) ont lancĂ© mardi 06 juin 2017 Ă Monrovia le Groupe de haut niveau sur les migrations (HLPM) en Afrique – un panel visant Ă placer les questions de migrations au sommet de l’agenda politique en engageant les principaux acteurs et partenaires.

Établi par la CEA sous la direction de la ConfĂ©rence conjointe des ministres de l’UA et de la CEA Ă Addis-Abeba, ce groupe, composĂ© de 14 membres est prĂ©sidĂ© par Mme Sirleaf, la PrĂ©sidente du LibĂ©ria.

«Rien que la semaine dernière, une quarantaine de jeunes hommes et femmes sont morts de soif dans le dĂ©sert du Sahara, en essayant de rejoindre l’Europe. Plus d’un millier de personnes ont pĂ©ri en MĂ©diterranĂ©e depuis le dĂ©but de cette annĂ©e», a dĂ©clarĂ© Mme Sirleaf lors du lancement du HLPM.

La PrĂ©sidente du HLPM a fait remarquer que dans de nombreux endroits en Europe aujourd’hui, on observe «un mĂ©lange de migrants de milieux divers vivant dans les rues et dans des conditions pouvant ĂŞtre dĂ©crites comme inhumaines».

Lors du lancement du HPLM, le SecrĂ©taire exĂ©cutif par intĂ©rim de la CEA, Abdalla Hamdok, a dĂ©clarĂ© que l’Afrique se voyait privĂ©e des nombreux avantages de la migration en raison de politiques frontalières strictes. Il a dĂ©plorĂ© le fait que les Africains aient besoin de visas pour se rendre dans 55% des autres pays africains.

«Les voyages effectuĂ©s par les Africains sur le continent sont limitĂ©s par des exigences strictes en matière de visa, de contrĂ´les aux frontières excessifs et de restrictions Ă l’immigration», a dit M. Hamdok, ajoutant que le phĂ©nomène «augmente les coĂ»ts et les risques de la migration et entrave souvent la motivation individuelle pour migrer et les restrictions de mobilitĂ© du pays».

Le chef par intĂ©rim de la CEA a Ă©galement soulignĂ© que bien que les mĂ©dias internationaux aient tendance Ă prĂ©senter des images d’un grand nombre de migrants traversant la MĂ©diterranĂ©e en Europe en provenance principalement d’Afrique, la migration intra-africaine domine encore les flux migratoires sur le continent.

«Les donnĂ©es montrent que moins de 3% de la population africaine ont migrĂ© Ă l’international et moins de 12% du total des flux migratoires Ă destination de l’Europe proviennent d’Afrique», a rappelĂ© M. Hamdok.

Ce point de vue a Ă©galement Ă©tĂ© soulignĂ© par Maureen Achieng, ReprĂ©sentante de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) auprès de l’UA, de la CEA et de l’AutoritĂ© intergouvernementale sur le dĂ©veloppement (IGAD).

«Les migrations en provenance d’Afrique vers d’autres rĂ©gions se dĂ©roulent Ă un rythme beaucoup moins Ă©levĂ© que l’on pourrait penser», a dĂ©clarĂ© Mme Achieng. «Il y a environ 7,5 millions de migrants ouest-africains en Afrique de l’Ouest, contre 1,2 million en AmĂ©rique du Nord et en Europe combinĂ©es».

Mme Alma Negash, Fondatrice du RĂ©seau de la diaspora africaine (Africa Diaspora Network) et Membre du HPLM a Ă©galement dĂ©plorĂ© la question des contrĂ´les excessifs aux frontières. Elle a citĂ© l’Ouganda qui a acceptĂ© des migrants comme un exemple que les pays africains devraient suivre.

«Au cours des dernières annĂ©es, le pays Ă lui seul, a accueilli au moins 800.000 migrants et rĂ©fugiĂ©s du Soudan du Sud», a dĂ©clarĂ© Mme Negash. «L’Afrique doit endosser la responsabilitĂ© et s’occuper de ses enfants».

Au cours des prochains mois, le HLPM mènera des consultations aux niveaux national, régional et mondial pour formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour construire et maintenir un large consensus politique.

Ce consensus concerne le programme de dĂ©veloppement international de la migration, en tenant compte des dĂ©fis particuliers des pays dans des situations de conflit et post-conflit. Le rapport sera soumis lors du Sommet des chefs d’État de l’UA en juillet 2018.

Source : https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39619