Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, AntĂłnio Guterres, et le PrĂ©sident de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, se sont rencontrĂ©s mercredi 19 avril 2017 au siège de l’ONU Ă New York dans le cadre de la première confĂ©rence conjointe annuelle ONU-UA.

«Je ne doute pas que cette première confĂ©rence entre la Commission de l’Union africaine et le SecrĂ©tariat de l’ONU reprĂ©sente une Ă©tape importante dans notre coopĂ©ration», a dit M. Guterres lors d’un point de presse conjoint avec M. Mahamat.

«Nous crĂ©ons effectivement les conditions d’une coordination renforcĂ©e de nos activitĂ©s Ă tous les niveaux. Nous partageons la vision selon laquelle la paix et la sĂ©curitĂ©, le dĂ©veloppement inclusif et durable, les droits de l’homme et la bonne gouvernance sont des dimensions qui nĂ©cessitent une vision commune et une coopĂ©ration renforcĂ©e entre nos deux organisations», a-t-il ajoutĂ©.

Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le PrĂ©sident de la Commission de l’Union africaine ont signĂ© mercredi un accord-cadre visant Ă renforcer le partenariat entre les deux organisations en matière de paix et de sĂ©curitĂ©.

Le chef de l’ONU s’est fĂ©licitĂ© de ce nouvel accord-cadre. Il a rappelĂ© que les questions de paix et de sĂ©curitĂ© ont Ă©voluĂ©. «Cela nous oblige Ă un examen stratĂ©gique de la façon dont nous menons les opĂ©rations de paix et Ă explorer pleinement la complĂ©mentaritĂ© et l’interdĂ©pendance de l’Union africaine et de l’ONU», a-t-il soulignĂ©.

M. Guterres et Mahamat ont Ă©galement discutĂ© de la complĂ©mentaritĂ© entre le Programme de dĂ©veloppement durable des Nations Unies Ă l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que de la lutte contre le terrorisme et du financement des opĂ©rations dirigĂ©es par l’UA.

Ils ont aussi évoqué les situations dans plusieurs pays, notamment en Libye, au Mali, en République centrafricaine, et en Somalie, et discuté du groupe terroriste Boko Haram.

Source : https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39335

