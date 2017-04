Communiqué de l’URD sur la nomination du nouveau Premier ministre et la composition de son Gouvernement

L’URD a pris bonne note de la nomination de Monsieur Abdoulaye Idrissa Maiga en qualité de Premier ministre.

L’URD le félicite et lui souhaite chance et réussite.

L’URD le remercie pour la visite de courtoisie qu’il a rendue aux partis politiques de l’opposition dès le lendemain de sa nomination.

L’URD prend acte de la formation du Gouvernement et déplore le refus par le Président de la République et le Premier ministre d’appliquer la loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015 « instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives », et ce, en violation de leurs obligations constitutionnelles.

Comment comprendre qu’au moment où notre pays est dominé par la précarité et dangereusement affaibli par la crise sécuritaire et les revendications légitimes de certains syndicats, les plus hautes autorités du pays décident de porter le nombre de ministres de 32 à 35 grevant du coup le budget national de charges supplémentaires ?

Quel signal donnent-elles au peuple si ce n’est du mépris et de l’arrogance quand des ministres qui ont brillé par leur incompétence se promènent en touristes de département en département et pour quel objectif ?

Comment engager le véritable combat contre l’insécurité, l’impunité, la corruption, la mal gouvernance, la précarité avec une équipe constituée essentiellement pour des besoins électoralistes et politiciens ?

Comment les autorités sont-elles incapables de mettre en place un gouvernement inclusif aux parties signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation après avoir clamé haut et fort le succès indéniable de la conférence d’entente nationale tenue d’il ya moins d’une dizaine de jours?

Hélas avec un tel Gouvernement notre Pays, le Mali n’est pas en réalité en voie de relever les nombreux défis, n’en déplaise aux pleutres et aux hypocrites qui se persuadent que le peuple approuve leur politique et les encourage à l’amplifier !

Aveuglement suicidaire, autisme contagieux, persévérance dans le déni, surdité aggravée, insouciance chronique face à une terrible réalité : notre pays se meurt.

Aujourd’hui la crise est multiple mais la gouvernance s’en éloigne de plus en plus, campée sur ses certitudes d’avoir raison, agrippée à ses privilèges et acharnée à en poursuivre son amélioration au détriment des vrais problèmes qui continuent de paralyser tous les secteurs vitaux du pays.

Non, notre république n’a pas vocation à se transformer en dynastie régnante pour satisfaire des intérêts sordides.

c’est pourquoi l’URD met en garde contre toute velléité de tripatouillage des échéances électorales à venir.

L’URD invite le Gouvernement à trouver une solution à tous les problèmes du moment liés entre autres à l’insécurité, à la mal gouvernance, aux revendications du personnel de la santé, de l’éducation.

L’URD continuera à être vigilant et critique dans le respect des lois républicaines.

Bamako, le 12 avril 2017

Le secrétaire général

Madani TRAORÉ