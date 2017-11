La ville de Johannesburg, capitale économique de l’Afrique vient d’abriter la 6e Assemblée générale de The All African Editors Forum, la plus grande plateforme des responsables et managers africains de médias qui se tient tous les deux ans.

Les rencontres de TAEF figurent parmi les agendas les plus suivis sur l’échiquier médiatique panafricain. Aussi, la rencontre de Johannesburg en fut de même. Pour le Mali, ce fut une rencontre de consécration. En effet, l’assemblée générale de TAEF a élu notre compatriote Makan Koné au poste stratégique de secrétaire général. Le mandat court à partir du 23 novembre 2017.

La Maison de la presse du Mali se félicite de ce choix et assure M. Koné de son soutien. C’est un mandat de presse malienne qui engage la Maison de la presse et l’ensemble des acteurs des médias maliens.

Bamako, le 27 novembre 2017

Le président

Dramane Aliou Koné

Commentaires via Facebook :