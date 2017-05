Le Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, SEM WANG YI effectuera une visite officielle au Mali, le Dimanche 21 mai 2017. Cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale entre nos deux pays ainsi que de la mise en œuvre des résultats du Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en décembre 2015.

Au cours de son séjour, S.E.M WANG YI sera reçu en audience par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Abdoulaye Idrissa MAIGA. Une séance de travail réunira les délégations chinoise et malienne sous la coprésidence des deux Ministres des Affaires étrangères, S.E.M Abdoulaye DIOP et S.E.M WANG YI. Les deux parties discuteront des sujets d’intérêt commun et des projets prioritaires soumis par le Mali au Gouvernement chinois dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du Sommet de Johannesburg.

La présente visite du Ministre chinois des Affaires étrangères au Mali s’ajoute à la liste des échanges de délégations de haut niveau qui se sont multipliés ces derniers temps. On peut citer entre autres :

– la visite de travail du Président de la République, S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA à Tianjin en septembre 2014 ;

– la participation de S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l’Etat au Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino–africaine, du 04 au 05 décembre 2015 ; en marge duquel il a eu des entretiens bilatéraux avec S.E.M XI JINPING, Président de la République Populaire de Chine ;

– la visite du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale S.E.M Abdoulaye DIOP en juillet 2016 à Pékin dans le cadre de la réunion des coordinateurs de la mise œuvre des résultats du Sommet de Johannesburg.

La Chine constitue un partenaire historique et stratégique du Mali. De l’Indépendance à nos jours, la coopération sino – malienne compte à son actif la réalisation de nombreux projets de développement dans les domaines les plus variés (agriculture, hydraulique, infrastructures, travaux publics, industrie, transports, éducation, santé, etc). Parmi les réalisations les plus récentes, on peut citer : la construction du 3ème pont de Bamako; la construction de l’autoroute Bamako-Ségou (phase 1); la construction de dix (10) Maisons de la Femme et de l’Enfant, la construction du campus universitaire de Kabala, la construction de l’hôpital du Mali, la réhabilitation en cours du CICB et l’appui logistique considérable (20 véhicules limousines offerts par la Chine) lors du 27ème Sommet Afrique-France, tenu à Bamako, les 13 et 14 janvier 2017.

Source : BIP – MAECI