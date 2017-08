Depuis sa radicalisation qui l’a poussé à prendre des décisions anti démocratique, anti républicaine et impopulaires, la Plateforme An tè a bana se vide de plus en plus de ses membres crédibles. Après la prise de distance de plusieurs membres à cause des positions radicales de certains membres, c’est au tour du mouvement précurseur de la mise en place de la Plateforme, en l’occurrence le Mouvement trop c’est trop, de demander des mises au point.

Bamako le 14 aout 2017

Monsieur le 1er vice-président de la Plateforme An tè a bana touche pas à ma Constitution

Objet : demande d’éclaircissement

Monsieur

Lors des dernières assemblées générales de la Plateforme An tè a bana (lundi 7 août et jeudi 10 août) notre mouvement a entendu avec stupeur certains propos à la limite de la conspiration qui n’ont été recadrés ni par le Directoire de la plateforme ni par les modérateurs des Assemblées générales en question.

Des personnalités, militants et invités de la Plateforme An tè a bana ont ouvertement fait référence à un possible renversement du Président de la République.

Lesdites A G ayant conduit à imposer un ultimatum au Président de la République pour le retrait du projet de Constitution concerné. Le Mouvement trop c’est trop tient à rappeler ses fondements qui sont la citoyenneté, la démocratie et le développement.

Le Mouvement Trop c’est Trop invite donc la Plateforme An tè a bana à préciser le plus vite possible et publiquement les actions qui seront tenues en cas de non-respect de l’ultimatum en question (dans le détail et la chronologie de leurs occurrences).

Le concept de désobéissance civile devra aussi être clarifié pour empêcher qu’il ne s’associera jamais à des initiatives de déstabilisation de l’Etat ou d’atteinte à l’intégrité des institution de la République.



Le Mouvement Trop c’est Trop

Malick KONATE