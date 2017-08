Le ministre porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté, a apporté, hier mercredi 9 août 2017, un démenti catégorique sur l’information qui circule sur les réseaux sociaux incriminant des ministres de la République impliqués dans le financement d’une marche en faveur du Oui.

Dans son 15è point de presse hebdomadaire avec la presse ce mercredi 9 aout 2017 à l’issue du Conseil des ministres, le porte parole avait mobilisé deux membres du gouvernement. Il s’agit du ministre de la promotion des Investissements privés Konimba Sidibé, et de son collègue des Affaires religieuses et des Cultes Tierno AS. Diallo.

Le ministre de la Promotion des Investissements, Konimba Sidibé, a fait une communication sur un forum mondial que son département s’apprête à organiser à Bamako les 7 et 8 décembre prochain. Ce grand rendez-vous mobilisera les hommes d’affaires et operateurs économiques du monde autour de la thématique : « investir au Mali », a informé M. Sidibé. L’objectif de ce forum, dira-t-il, est de faire connaître les énormes opportunités d’investissements qu’offre notre pays et de montrer aux yeux du monde que le Mali est fréquentable.

« Le climat des affaires n’est pas affecté par la crise contrairement à l’avis des médias hostiles à notre pays », a indiqué M. Sidibé.

Il a dit compter sur l’accompagnement de la presse pour y parvenir.

Le ministre des Affaires religieuses et des Cultes, Tièrno AS. Diallo, s’est penché sur l’organisation du Hadj 2017. Il s’est félicité du bon déroulement du départ des premiers pèlerins maliens à la Mecque. A l’en croire le dernier avion de la filière gouvernementale foulera les lieux saints ce jeudi 10 août. Il faut rappeler que les vols sur l’Arabie Saoudite ont commencé le 6 août passé. Cependant, il a regretté les pénalités de 375 000 F CFA infligées aux anciens pèlerins 2015 et 2016. Une mesure de dernière minute qui ne faisait pas partie des clauses au départ, déplore-t-il.

Le ministre Konaté s’est lui-même appesanti sur l’information qui circule sur les réseaux sociaux faisant cas d’implication financière des ministres pour les préparatifs d’une marche en faveur du Oui. Le porte-parole a apporté un démenti catégorique. A l’en croire aucun ministre n’a reçu une décision de contribution de cette nature. Concernant une quelconque implication du gouvernement dans la course pour la présidence de la Fémafoot, le ministre a également démenti ces allégations tendant à freiner la sortie de crise amorcé depuis belle lurette.

Zoumana Coulibaly