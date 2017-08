Dans l’optique de donner à l’industrie de la vente directe les distributeurs les plus professionnels possibles, QNET Côte d’Ivoire a tenu sa première réunion de formation de 4 jours à l’agence QNET d’Abidjan.

Plus de 300 membres du réseau QNET d’Afrique de l’Ouest se sont retrouvés à Abidjan pour en apprendre davantage sur la campagne QNETPRO et sur comment les produits exclusifs de QNET, associés à un plan de remuneration augmentée, peuvent améliorer la vie des gens. Ce sont en effet les piliers d’une carrière professionnelle réussie chez QNET.

La formation QNETPRO a été conduite par Clément Ahiman, chargé de formation chez QNET, et avait pour thème les pratiques professionnelles du marketing, le code de l’Ethique chez QNET, sans oublier les procédures et les règles de l’entreprise. Quant à la formation sur le plan de rémuneration, elle a été menée par le Directeur du Réseau QNET, Sinamar Reyes. Chaque étape de ce plan a été expliquée pas à pas, afin que cela permette aux représentants indépendants de QNET d’avoir toujours plus de succès.

Les formations sont une nouvelle étape vers l’objectif de QNET de devenir une figure de proue exemplaire de l’industrie de vente directe, secteur passionnant et légitime. QNET croit que l’honnêteté est un facteur clé du succès et la formation QNETPRO en Côte d’Ivoire a été une des façons d’en faire la démonstration.

