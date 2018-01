Communiqué de l’URD sur la nomination du nouveau Premier ministre et la composition de son Gouvernement

1. L’URD a pris bonne note de la nomination du nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. L’URD le félicite et lui souhaite bonne chance .

2. L’URD constate avec amertume que ce remaniement, intervenu sur fond de crise au sommet de l’État, est loin de répondre aux aspirations légitimes du Peuple malien dans la mesure où il a consisté à augmenter inopportunément le nombre des départements ministériels, par des chevauchements et des interférences inextricables entre eux. L’URD doute de l’efficacité d’un tel gouvernement fruit d’une alchimie plus qu’improbable.

3. L’URD déplore une fois de plus la marginalisation des femmes et la violation de l’article 1er de la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015 portant mesures de promotion du genre dans les fonctions nominatives et électives, qui dispose : « à l’occasion des nominations dans les institutions de la république ou dans les différentes catégories des services publics au Mali, par décret, arrêté ou décision, la proportion des personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être inférieure à 30%. ». Cette fois encore, les femmes sont au nombre de 9 (25%) sur un effectif pléthorique de 36 membres, ayant enregistré l’arrivée de 6 nouvelles personnalités et 5 départs.

4. L’URD constate en outre que le nouveau gouvernement qui comprend 30 membres du précédent ne peut que reproduire malheureusement toutes les tares reprochées aux différents gouvernements qui se sont succédés ces quatre dernières années. A travers un tel signal le Président de la République démontre clairement qu’il n’en peut plus à tel point qu’il est incapable de tirer les leçons des échecs de ses gouvernements précédents.

5. L’URD rappelle que face à la situation catastrophique du pays, le Gouvernement doit s’atteler sans délai à lutter efficacement contre l’insécurité et la précarité qui sont le lot quotidien de nos braves populations.

6. L’URD rappelle avec insistance que notre pays a besoin d’un cap, d’une vision claire pour plus de bonheur, d’équité et de justice. C’est pourquoi l’URD invite le Peuple malien au rassemblement autour des femmes et des hommes qui incarnent le mieux les valeurs de la République et de la démocratie et capables de RESTAURER L’ESPOIR pour ce vieux pays de dignité et de courage.

L’URD continuera à être vigilante et critique dans le respect des lois républicaines.

Bamako, le 31 décembre 2017

Le secrétaire à la communication

Me Demba TRAORÉ

Officier de l’Ordre National

