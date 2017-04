Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé le 17 avril 2017 la nomination de M. Edmond Mulet, du Guatemala, à la tête du groupe de trois experts indépendants qui conduiront le Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) créé par la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité sur l’utilisation des armes chimiques en République arabe syrienne. Par la résolution 2319 (2016), le 17 novembre 2016, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de ce Mécanisme pour une année.

Le Secrétaire général exprime à nouveau sa profonde gratitude à la Présidente sortante du Mécanisme, Mme Virginia Gamba, de l’Argentine, pour sa diligence, son dévouement et son professionnalisme. Mme Gamba va occuper le poste de Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés.

M. Mulet était auparavant Chef de cabinet du précédent Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, de 2015 à 2016. Avant cela, il était Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, de 2007 à 2010, puis de 2011 à 2015, et Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), entre 2006 et 2007, et entre 2010 et 2011.

Comme diplomate, il a été Ambassadeur auprès de l’Union européenne et aux États-Unis. Il a aussi été, pendant 12 ans, membre du Congrès national du Guatemala, dont un mandat comme Président.

Né en 1951, M. Mulet a fait ses études au Guatemala, au Canada, aux États-Unis et en Suisse. Il a travaillé de nombreuses années comme journaliste et comme Conseiller juridique dans des institutions publiques et dans le secteur privé.

Sa nomination a été décidée après les consultations habituelles et en coordination avec le Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

Le Secrétaire général réitère son appel à toutes les parties en Syrie à coopérer pleinement avec le Mécanisme d’enquête conjoint et compte sur l’engagement constant et le soutien des membres du Conseil de sécurité, et de l’ensemble des membres des Nations Unies, pour assurer la mise en œuvre effective du mandat du Mécanisme.

Source : https://www.un.org/press/fr/2017/sga1728.doc.htm