Le spectre de l’obscurantisme rode sur nos régions : à la veille du Ramadan, les groupes jihadistes ont voulu faire un nouveau coup de force médiatique. D’Aguelhok au cercle de Tenenkou, ils intimident des populations paisibles. Ils cherchent à introduire un climat de peur pour mieux accroître leur emprise sur nos vies individuelles et notre destin de Maliens.

Entre la lapidation d’une femme à Taghlit, l’interdiction du sport faite aux jeunes de Diafarabé, l’incendie et le saccage d’une école à Ndodjiga, il n’y a pas qu’une simple coïncidence. On dit que le cas de lapidation n’est pas avéré. Mais croyez-vous que les amis d’Iyad ag Ghaly s’embêteraient à nier les faits et la responsabilité de leur chef dans un communiqué si de telles pratiques lui étaient étrangères ?

On sait en revanche de quoi cet homme est capable : le nom d’Aguelhok évoque l’horreur des massacres à grande échelle et des châtiments ignobles, comme une première lapidation pratiquée en 2012, quand les troupes d’Ansar Dine en avaient pris le contrôle. Le nombre de victimes civiles des terroristes, à commencer par les enfants qu’ils enrôlent de force pour parsemer les routes d’explosifs, rappelle sans cesse leur ignominie.

L’interdiction et la censure permanentes, la dénonciation de son voisin, l’enfermement des femmes, la fermeture des écoles, tels sont leurs méthodes et leurs principes de vie. Ils prétendent agir au nom de l’islam, de la cause touareg ou de la renaissance du Macina.

Quelle femme musulmane, targuie, peule, Malienne du nord ou du sud, peut se reconnaître dans ces idées obscures et les transmettre à ses enfants ? Les codes d’honneur et de vie ensemble dont nous avons hérité nous enseignent tout le contraire. Ansar Dine les bafoue.

Depuis qu’il vit reclus dans sa tanière, ag Ghaly manipule les Maliens de la boucle du Niger, sans trêve.

Alors en ce mois béni, plus que jamais, nous les femmes, affichons-nous fièrement parmi les nôtres ! Rappelons à tous notre rôle dans la société ! Investissons tous ces espaces de partage et de solidarité que nous offrent notre pays et notre culture !

Aïcha Sangaré

