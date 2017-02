Alghabass Ag Intallah appartient à une des lignées les plus nobles des Ifoghas. Le sens de l’honneur, l’engagement de sa famille au service de Kidal et de ses habitants sont reconnus par tous, y compris par ses adversaires. Mais où est son honneur de seigneur du désert, que fait-il, alors que les terroristes effrayent les Kidalois et répandent leurs mensonges ?

Kidal a peur. Kidal n’est jamais complètement redevenue elle-même. Kidal n’est plus qu’une ville morne. Les terroristes règnent par la terreur, et souillent le Saint Coran en l’utilisant comme prétexte pour cacher leurs petites guerres, leurs petits trafics, et leurs gros profits. Ansar Dine et Iyad Ag Ghaly ont jeté une chape de plomb sur Kidal : qui l’en sortira ?

En plus de tuer et de voler, les terroristes et leurs alliés répandent mensonges sur mensonges sur nos soldats et nos alliés. On se souvient des fausses rumeurs répandues par le vieil Emir qui disaient que les FAMA voulaient détruire le peuple touareg, alors que tous les Maliens ne souhaitent que retrouver un pays pacifié et uni, comme l’ont connu nos grands parents, qui nous parlent de ce Mali calme et tranquille d’avant la guerre.

Leur dernier mensonge en date est assez comique, car même le grand Alghabass s’est fait berner. Lorsque les Français ont fouillé la maison d’Iyad Ag Ghaly il y a quelques jours, la veuve de Cheik Ag Aoussa, Zeina Walet Alladi, et une femme obscure, Dada Walet Ime Kal, ont accusé les Français d’avoir volé de l’argent et des bijoux pendant la fouille. L’affaire s’emballe, Alghabass furieux demande des comptes aux Français… qui sont innocentés par les Kidalois eux-mêmes auprès du grand chef touareg !

Alghabass Ag Intallah a été abusé par des femmes terroristes, qui agitent Kidal contre le gouvernement et ses alliés. Nous attendons qu’il prenne ses responsabilités, et agisse comme le chef qu’il est ! Qu’il mette fin aux campagnes de mensonges, qu’il soutienne les Kidalois qui haïssent les terroristes et leurs alliés dans leur cœur, qu’il nous aide à traquer les bandits !

Et là, tous les Maliens verront le grand homme qui sommeille en lui.

Boubacar Samba

