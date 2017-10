Excellence Monsieur Linas Antanas Linkevicius, ministre des Affaires étrangères de la Lituanie ;

Madame la Ministre de la Culture ;

Monsieur le Ministre de la Promotion des Investissements et du Sécteur privé ;

Monsieur le Ministre de l’Economie numérique et de la Communication ;

Monsieur le Consul Honoraire de la Lituanie au Mali ;

Mesdames et Messieurs ;

C’est un grand plaisir pour moi d’être avec vous cet après midi pour l’inauguration officielle des locaux qui abriteront le Consulat honoraire de la Lituanie au Mali. Je voudrais remercier le Consul honoraire, Monsieur Mamadou Habib DIALLO, pour l’invitation qui nous a été adressée.

En effet, je me réjouis de la décision du Gouvernement de la Lituanie, depuis novembre 2016, d’impulser une diplomatie plus active, principalement en direction de l’Afrique et le Mali fait partie des pays auxquels une attention particulière est accordée. La cérémonie qui nous réunit ce soir en est un témoignage éloquent

Monsieur le ministre,

Je voudrais saisir l’agréable occasion pour réitérer, au nom de SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l’Etat, notre profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple lituaniens, pour son attachement à l’unité et à la stabilité du Mali.

Mesdames et Messieurs ;

Le 25 janvier 1992, le Mali a reconnu la Lituanie de jure et le 21 novembre 1995, les relations diplomatiques ont été établies.

Notre coopération bilatérale est certes jeune mais prometteuse. Il convient de signaler le partenariat entre l’école de Commerce, d’Ingénierie et de Management (Sup’ Management) et l’université ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS de la Lituanie autour du projet « Entrepreneurs Futurs pour l’Economie Rurale du Mali », financé par le ministère des Affaires étrangères de la Lituanie.

Sur le plan international, le Mali et la Lituanie ont en partage un attachement indéfectible aux principes du droit international. C’est ainsi que, soucieux de préserver la paix, la stabilité mondiale et d’apporter sa contribution au règlement des conflits, à la consolidation de la paix et à la lutte contre le terrorisme, la Lituanie contribue à l’effort militaire au Mali, à travers l’envoi de deux formateurs engagés au sein de l’EUTM et deux éléments à la MINUSMA qui passera à 35.

Mesdames et Messieurs ;

Ce Consulat honoraire, que nous inaugurons aujourd’hui, assurera une présence plus forte de la Lituanie au Mali et ouvre une nouvelle page de la coopération entre nos deux pays. J’ose espérer que cette nouvelle fenêtre jouera un rôle moteur dans le raffermissement de nos relations d’amitié et de solidarité et un trait d’union entre les secteurs privés, pour une meilleure connaissance de part et d’autre.

Excellence Monsieur le Ministre,

Je puis vous rassurer que les autorités maliennes ne ménageront aucun effort en vue d’accompagner Monsieur DIALLO dans l’exercice quotidien de ses fonctions.

Enfin, je voudrais souhaiter plein succès au nouveau consulat pour le bonheur des peuples maliens et lituaniens.

Je vous remercie.