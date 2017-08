VoilĂ cent jours que notre compatriote Amadou Ndjoum agent de l’Institut National de PrĂ©voyance Sociale (INPS), est fait otage. Rappelons que sa disparition a Ă©tĂ© constatĂ©e le 26 avril 2017 et sa prise d’otage confirmĂ©e depuis par la Katiba de Macina. Amadou Ndjoum se rendait sur des lieux habituels de payement de pension de rĂ©version, lorsqu’il a Ă©tĂ© capturĂ© par un groupe armĂ©, dans le centre du Mali prĂ©cisĂ©ment Ă Youwarou. Un mois après sa captivitĂ©, l’opinion publique se trouve alertĂ©e par un jeune fonctionnaire de Badiangara, enclenchant une mobilisation. Une plainte par la suite est dĂ©posĂ©e Ă SĂ©varĂ©, le 15 juin 2017,puis transmis au tribunal de la commune V de Bamako.

La mobilisation est suivie et couverte par certains mĂ©dias nationaux, principalement ceux en ligne. Au deuxième mois de la mobilisation le constat amer du silence du gouvernement pour ce qui concerne ses otages se montre inquiĂ©tant. Si nous rĂ©fĂ©rons Ă l’article de RFI du 04 aoĂ»t 2016 , le Mali enregistre actuellement six otages y compris Amadou Ndjoum : en effet, cinq FAMAS sont capturĂ©s par Ansar Dine le 19 juillet 2016, lors de l’attaque contre la base de Nampala. Nonobstant, des communications officielles remarquĂ©es dans la prise d’otage d’Occidentaux dĂ©couvrent le silence rĂ©gnant quant aux otages maliens, aujourd’hui entre les mains de Djihadistes. Deux articles dont une lettre ouverte au PrĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta, sur le cas d’Amadou Njoum, sont restĂ©s sans rĂ©ponse.

En effet aucun signe du gouvernement sur le sort de nos otages jusqu’alors, si ce n’est des dĂ©clarations Ă demie-teintes portĂ©es par le Ministre de la solidaritĂ© et de l’action humanitaire, Hamadou KonatĂ© pendant le lancement du dispositif « Les pupilles de la RĂ©publique » qui vise Ă protĂ©ger : « Les enfants mineurs des personnels des forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ© et autres corps paramilitaires, des fonctionnaires et agents de l’Etat et tout autre citoyen dont l’un des deux parents ou le tuteur lĂ©gal sont morts, portĂ©s disparus ou dĂ©portĂ©s »[1] (article L’Essor du jeudi 22 juin 2017). L’action est salutaire mais ne rĂ©pond aucunement pas sur le sort des maliens retenus entre les mains d’Ansar Dine et de la Katiba de Macina.

Puisque le vent est favorable Ă la nĂ©gociation aujourd’hui au Mali, avec les groupes armĂ©s, partant de la donne que l’Europe nĂ©gocie et mĂŞme parfois, paye pour ses ressortissants, l’opinion malienne, ne verrait d’aucun mauvais Ĺ“il le retour de ces dignes enfants du Mali au sein des leurs, par le biais de la nĂ©gociation. Le gouvernement du Mali en toute humanitĂ©, pourrait intenter par quelque moyen, afin de ramener ces hommes Ă leurs familles, auxquelles ils manquent tant et auxquelles leur manque est quotidien, sans compter l’anxiĂ©tĂ© que la situation gĂ©nère. Nous devrons faire appel Ă ce sens humain qui anime chacun de nos actions, car la captivitĂ© n’est que grisaille quotidienne. Contribuer ou permettre Ă leur libertĂ© serait cet espoir Ă donner Ă ce peuple qui demande tant Ă ses gouvernants, compte tenu du climat actuel, tant la situation leur semble complexe et rĂ©voltante.

Dans le cas d’Amadou Ndjoum nous avons frĂ´lĂ© plusieurs fois l’espoir d’une libĂ©ration, contenu de tractations volontairement non divulguĂ© ici. Nous avons également touchĂ© du doigt l’espoir d’une action en faveur de la famille lorsque la femme de l’otage est agrĂ©ablement appelĂ©e par Tieman Hubert Coulibaly, Ministre de l’administration territoriale. Mais hĂ©las, nous observons en mĂŞme temps, que les actions peinent Ă se concrĂ©tiser. Cependant il n’est point permis de perdre ESPOIR. La mobilisation garde espoir pour Amadou Ndjoum, pour sa famille et Ă©galement pour nos soldats. La mobilisation continue : Aidons Amadou Ndjoum, ainsi que nos braves soldats.

Dia Djélimady Sacko (Diaspora malienne, France) pour le collectif Aidons Amadou Ndjoum.