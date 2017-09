Diverses organisations non gouvernementales sont présentes au Mali. Elles s’efforcent tant bien que mal d’améliorer les conditions de vie de la population malienne qui, non contente d’être déjà en crise au niveau alimentaire, subit en plus depuis 2012 les conséquences d’un conflit qui s’éternise.

Avec l’effondrement de l’économie et les déplacements des habitants de certaines régions gagnées par une insécurité chronique qui les empêchent de continuer à y vivre, ou plutôt survivre, la crise alimentaire ne pouvait que s’aggraver. Pour ne rien arranger, les aléas climatiques avec notamment des sécheresses récurrentes et un manque cruel d’infrastructures au niveau national rendent plus difficiles encore l’accès aux nécessités de bases (eau potable, nourriture, abris…).

Plus de deux millions de nos frères et sœurs maliens n’arrivent pas à se nourrir correctement. Le gouvernement, déjà aux prises avec les problèmes d’insécurité que créent les groupes terroristes et l’enlisement du conflit malgré un accord de paix signé il y a deux ans, ne s’investit pas suffisamment pour faire en sorte que les choses s’améliorent du côté alimentaire.

Ce sont donc les ONG qui sont en première ligne dans cette lutte qui fait rage.

Mais pour qu’elles puissent créer une différence, il faut que ces organisations et associations soient en mesure de travailler correctement sur le terrain. Et pour cela il est nécessaire que les bénévoles et les travailleurs humanitaires disposent de moyens de transport afin d’aller au contact de la population, et puissent transporter leur matériel.

Alors quand des criminels de bas étage volent sans vergogne des véhicules aux ONG, c’est au peuple malien qu’ils portent directement préjudice ! Et par leur faute, ce sont des centaines, voir des milliers de personnes qui souffrent !

Les humanitaires ne viennent mĂŞme pas dans notre pays pour lutter contre le banditisme et le terrorisme, mais pour venir en aide Ă une population qui ne peut compter que sur eux !

Et que font voleurs et terroristes en subtilisant leurs véhicules et leurs ambulances ??

Ils empêchent ces organisations d’assister les maliens, autant au niveau sanitaire et alimentaire qu’humain. Et ça c’est inadmissible.

Alors à ces voleurs et à tous les autres criminels et terroristes du Mali, A-S-S-E-Z ! Ou l’article 320 se chargera de vous…



Idrissa Khalou

@IKhalou