2016 s’en va, 2017 arrive ! Pour toute nouvelle année, avec les souhaits de bonheur et de richesse, nous devons faire quelques prévisions sur ce qui nous attend. Voici les nôtres : « Campagne électorale, arrêt des Convois terroristes et Coupe d’Afrique des Nations ».

Après une année 2016 tendue à cause des élections communales, une campagne électorale va commencer l’année prochaine pour les présidentielles de 2018. A ce titre, nous avons déjà vu les combats recommencer à l’Assemblée avec des dépôts pour des motions de censure contre le gouvernement de Modibo Keita ou l’utilisation de résolutions pour des enquêtes parlementaires contre l’ancien premier ministre Mara. Le but est évident, pousser un candidat ou l’autre en dehors du champ de bataille. En espérant que la campagne à venir n’oubliera pas les vrais problèmes du Mali : des élections présidentielles calmes et paisibles dans toutes les régions du Mali mais aussi combattre l’insécurité, toujours et partout, notamment par la destruction des groupes armés terroristes.

Et, c’est bien ce qui risque d’arriver en 2017 aux terroristes mêlés dans les convois des groupes signataires et qui croient toujours profiter des drapeaux du CMA pour continuer à se cacher. Comme disent nos frères Peuls : « Tous les chats fouillent dans les poubelles. Mais seuls les chats imprudents tombent dedans ». Mohamed Ould Mataly, élu de BOUREM, soit disant partisan de notre Mali uni et signataire du Mouvement Arabe de l’Azawad au sein de la Plateforme, pourra peut-être continuer ses trafics de drogues en toute impunité.

Mais les terroristes, les semeurs de mort, les fanatiques déterminés, seront vraiment inquiets quand les nouveaux hélicoptères des forces maliennes ou ceux des forces internationales viendront se poser à côté de leurs convois. Certes 2017 sera peut-être l’année où quelques membres du HCUA ou des trafiquants de Ould Mataly « grilleront » dans des convois par erreur, mais peut-être les terroristes comprendront enfin que le Mali ne laissera plus des convois de terroristes menacer notre population. Les chats imprudents tomberont dans la poubelle et les chats échaudés craindront même l’eau froide !

Finalement, malgré la déception récente des féminines lors de la CAN 2016, nos Aigles nous ont rassuré après leurs bons résultats de 2016 et un sans faute lors des éliminatoires, même contre les anciens demi-finalistes de 2015 la Guinée Equatoriale. Tous les espoirs sont permis ! Notre équipe nationale, après le stage à Casablanca, sera prête à voler vers le Gabon pour une deuxième finale (après la finale de 1972). Ils seront nos ambassadeurs contre le Ghana, l’Egypte et l’Ouganda, et puis, et puis… Que le vol des Aigles les emmènent sur la plus haute montagne d’Afrique !

Après la victoire dans le groupe C de la CAN, aurons-nous les victoires attendues pour les « 3 C » de 2017 ?

Ousman Kouare

Twitter : @kouare