Nous lançons un vibrant appel à toutes les Maliennes et Maliens de l’intérieur ainsi que l’extérieur, hommes, femmes, jeunes et vieux a la classe politique.

La coordination présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Nous les membres de la coordination avons appris avec beaucoup de consternation l’attaque Barbare et lâche perpétrée le mercredi 18 janvier contre le peuple malien tout entier. La coordination condamne avec la dernière rigueur, et demande l’ouverture d’une enquête immédiate et transparente afin de traduire le ou les auteurs et les complices de ce crime odieux.

Dans un communiqué qu’elle nous a adressé, La coordination des Mouvements pour la Paix, le Dialogue et la Réconciliation Nationale au Mali (la Diaspora malienne aux Etats-Unis) condamne avec la dernière rigueur l’attentat de Gao. Elle préconise des mesures drastiques et en appelle à l’action de tous pour sauver la mère patrie.

