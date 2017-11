Ministère de l’environnement de l’assainissement et du développement durable

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

AMENDEMENT A LA CONTRIBUTION Asdi N° 51130063

ET DE L’ACCORD Y AFFERENT

La République du Mali a demandé et reçu de la Suède, le financement du recyclage des Agents de Développement à travers le Programme de Gestion Décentralisée des Forêts Phase II « GEDEFOR II » qui est cofinancé par le Mali et la Suède.

Le recyclage vise le renforcement des compétences de tous les intervenants dans la gestion des ressources naturelles surtout forestières et de l’environnement afin de mieux répondre aux besoins et défis nouveaux et surtout de pallier à l’insuffisance numérique et qualitative d’agents de développement.

C’est dans ce cadre que la Direction Nationale des Eaux et Forêts, ambitionne d’organiser au niveau du Centre de Formation Pratique Formation Colonel Jean Jigui KEITA de Tabakoro, 7 sessions de recyclage, sur des modules afférents aux thèmes ci-après :

Inventaire forestier et pastoral, technique de diagnostic forestier et pastoral ; Statistiques et économies forestières : collecte, traitement, analyse et interprétation de données ; Le partenariat public – privée et la promotion de la foresterie privée et urbaine ; Les écosystèmes spécifiques et la gestion des zones humides ; Planification du développement régional et local ; Gestion forestière et l’exploitation minière/orpaillage ; Agro foresterie et développement durable.

La durée de chaque session est estimée en moyenne à 5 jours.

Les bénéficiaires par thème sont estimés à 25 participants environ issus des structures ci-après:

Services techniques : Eaux et Forêts, Agriculture, Production Animale, Pêche, Développement social, Génie rural, Mines;

Collectivités Territoriales ;

Secteur privé : partenariat public-privé

Société civile ;

Organisations communautaires de base.

Les Bureaux d’études et les groupes (2 à 3 consultants) nationaux, régionaux et internationaux, praticiens ayant une riche expérience pratique dans les thématiques citées sont invités à retirer les termes de références et à transmettre leurs manifestations et leurs offres techniques et financières y compris toutes les preuves de leurs compétences par rapport aux thèmes choisis au plus tard le vendredi 15 Décembre 2017 à l’adresse suivante :

Programme de Gestion Décentralisée des Forêts « GEDEFOR II »

Cours ex PGRN SOTUBA

Tél : (00223) 20 24 47 18

Fax : (00223) 20 24 51 30

BP : 275 Bamako Mali

Mail : accueilgedefor@gmail.com

Les candidatures féminines sont encouragées.

Commentaires via Facebook :