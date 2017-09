La situation dans le Nord du Mali n’a cessé d’empirer ces dernières années, en dépit de la signature de l’APR par les groupes armés signataires.

A Ménaka, la population continue d’avoir peur et de fuir alors que les combats ont cessés depuis plusieurs semaines maintenant. La région de Kidal est une zone de non-droit où les djihadistes d’Al-Mourabitoune, d’Ansar Dine et autres rejetons du Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin se pensent intouchables et agissent en toute impunité. Comme si toutes les cartes de la partie avaient été distribuées, et qu’ils avaient déjà gagné… Qu’à cela ne tienne, la communauté internationale a décidé de rebattre les cartes afin de créer un environnement plus favorable aux habitants dont la vie est devenue intenable.

C’est ainsi que Barkhane, au Mali pour lutter contre la menace terroriste grandissante, a décidé d’arrêter de tergiverser, malgré les critiques que les pleureuses et les grincheux habituels lui feront sans doute, et d’abattre ses cartes. Les opérations qu’elle mène ces jours-ci, et qui ont conduit à des arrestations et même à éliminer des terroristes, sont une bonne preuve de la nouvelle donne.

Les forces françaises semblent être plus que jamais résolues à mettre un terme au djihadisme malien, en lançant de nouvelles opérations musclées contre les groupes terroristes. Enfin une bonne nouvelle qui contraste avec les explosions, les vols, les pillages ou encore les mariages forcés de nos filles avec ces terroristes de malheur !

Même avec toute la mauvaise foi du monde, personne ne peut soutenir que les groupes terroristes ne sont pas le fléau qui gangrène le Mali. Et lorsque la France abat des terroristes, elle prouve qu’elle est un des seuls remparts à l’extension du terrorisme sur tout le territoire.

La seule option pour que le Nord recommence à respirer, c’est d’être libéré d’Iyad Ag Ghaly et du Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin. La solution ? Des actions concrètes, voire brutales contre ces groupes qui se croient libres de circuler librement dans l’Azawad !

La reconquête du Nord par les forces maliennes et internationales pourrait être plus rapide qu’on ne l’espérait, puisque Barkhane semble avoir gardé quelques as dans sa manche…

Ousman KOUARE

@kouare