Pour la première fois des Magistrats africains, à travers leur Cour Suprême, ont fait honneur à l’Afrique noire et à la démocratie en annulant l’élection de Uhuru Kenyatta, président en exercice. Non seulement, les Magistrats ont fait honneur à la justice africaine mais ont, en même temps, montré leur courage, d’équité et d’indépendance de la justice.

Voici un pays de l’Afrique Anglophone qui a montré sa différence avec l’Afrique Francophone. En annulant l’élection présidentielle kenyane, la Cour Suprême a appliqué la séparation des pouvoirs dans la réalité. Ce qui fait honneur à la démocratie telle que décrite par le Français Montesquieu à savoir qu’aucun pouvoir ne peut dominer un autre.

Comme nous l’avons toujours décrié dans nos différents articles de presse, il n’y a qu’en Afrique Anglophone que l’exemple Kenyan peut se produire. Cependant, nous avons espoir que le cas kenyan pourrait servir d’exemples aux Cours Constitutionnelles dans les pays francophones.

Ainsi, la Cour Suprême kenyane deviendra le propulseur d’une réelle indépendance de la justice en Afrique vis-à-vis des Présidents dictateurs qui essaiment sur le continent. Les cas récents du Gabon, des deux Congos, du Burundi et même de la Côte d’Ivoire, etc. ne font pas honneur à l’Afrique. Ces pays sont de l’Afrique francophone qui ignorent la démocratie réelle passant leur temps à plagier le système français qui est loin d’être un exemple dans le monde. Tel n’a pas été notre surprise d’entendre un Président français félicité Uhuru Kenyatta pour sa réélection avant la clôture définitive des opérations électorales. Il a fait preuve de légèreté et de mépris vis-à-vis des Institutions kenyanes.

La Cour Suprême vient de lui infliger un cinglant camouflet. C’est pourquoi nous disons Merci aux Magistrats actuels de la Cour Suprême Kenyane qui ne se sont laissés influencer par les félicitations de l’impérialiste occidental.

L’Afrique francophone et ses Présidents dictateurs ferait mieux de s’inspirer de l’exemple kenyan que de passer leur temps à manipuler les Constitutions dans leur intérêt personnel.

Tiécoro Diakité

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé expertise comptable (Paris I)

Ancien Ministre

Ancien Expert principal du BIT (Bureau International du Travail)

Lauréat International AWARD 2008