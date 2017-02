Welcome! Log into your account

En attendant que soit réglée cette histoire de famille, voici un nouveau rôle pour le vieil Iyad : le bouc émissaire qui prend les coups à la place d’Alghabass. A moins qu’il ne pensait se faire une publicité à bon compte, et passer pour un homme toujours vif et dangereux ? Vraiment, il ne fait pas bon vieillir pour Iyad…

Non, Alghabass n’a rien sous estimé. Il sait et il calcule. Il est proche le temps où Alghabass s’attaquera une nouvelle fois ouvertement à l’autorité de son frère l’ Aménoka l des Ifoghas.

Afin d’éviter l’arrivée des troupes du GATIA dans la zone que le CMA contrôle, les troupes d’ Alghabass Ag Intallah et de Sidi Ibrahim Ould Sidati se sont liguées avec les restes des hommes de Iyad Ag Ghaly . Placées sous la conduite de Bohaba Ag Hamzata pour attaquer partout où le GATIA se renforce. Ce mélange leur permet ensuite de pouvoir laisser accuser Ansar Dine, et surtout le vieil Iyad Ag Ghaly.

Afin de ne pas risquer la vie de ses hommes et des Ifoghas , Alghabass Ag Intallah a décidé d’envoyer des Peuls et des Songhais dans le MOC de Gao, à la place de ses hommes les plus proches. A l’heure des décomptes macabres, on ne dénombre pas un seul Ifogha parmi les morts.

Alghabass Ag Intallah et la CMA auraient-ils sous estimé le poids de leurs actions ? Dans leur volonté farouche de s’opposer à la venue à Kidal du Général Gamou et de ses Imghads, ils ont choisi la voie bien sombre de la complicité avec les terroristes. L’attentat de Gao leur a-t-il ouvert les yeux, mais un peu tard, sur les risques de leurs alliances ?

