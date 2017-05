Le lycée de Dioïla entièrement financé par les populations du cercle, à raison du payement de 200 francs maliens par imposable

A l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire du lycée Dowelé Marico de Dioïla (1976-2016), organisée par l’Association des anciens dudit lycée, le proviseur M. Lamine Coulibaly, a présenté une communication sur l’historique de la création du lycée et sur Dowélé Marico dont l’établissement porte le nom, depuis le 21 novembre 1996. La cérémonie, présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Education nationale, Ahmadou Alpha, s’est déroulée dans l’enceinte du lycée le samedi 13 mai 2017.

HISTORIQUE DU LYCEE DE DIOÏLA

Le lycée de Dioïla est le fruit des actions communes de toutes les populations du cercle de Dioïla et cela dans la concorde et l’enthousiasme.

Le principal motif de la réalisation de cet important édifice était la résolution des difficultés d’hébergement rencontrées par certains Lycéens ressortissants du Banico à Bamako.

Parlant de l’historique du Lycée de Dioïla, on retiendra que c’est la construction du bloc opératoire au centre de santé de Dioïla qui a fait germer l’idée de la création du Lycée.

Suivez cette anecdote

Avant les années 1972-1973, le centre de santé de Dioïla ne disposait pas de bloc opératoire. Pour se faire opérer, les malades se rendaient à Bamako.

Un jour, au cours d’une visite, l’officier de l’armée malienne aujourd’hui à la retraite du nom du capitaine Sounkalo Samaké (il était lieutenant à l’époque) a rencontré à l’hôpital Gabriel Touré des jeunes gens assis sous les arbres. Attiré par leur conversation, Sounkalo Samaké, s’approcha d’eux et leur parla.

Les jeunes gens lui firent comprendre qu’ils sont originaires du Banico (donc venant du même terroir que l’officier) et qu’ils ont accompagné des malades venus se faire soigner à Bamako. Eux, accompagnateurs des malades dormaient à la belle étoile et le jour où il pleuvait, ils s’abritaient sous des hangars non loin de l’hôpital. C’est dire que durant leur séjour à Bamako, ils vivaient dans de mauvaises conditions parce qu’ils n’avaient pas de parents ou de connaissances à Bamako chez qui ils pourraient habiter.

Profondément attristé par les mauvaises conditions de vie de ses parents du Banico venus accompagner des malades à Bamako, Sounkalo Samaké en parla à son ministre de la Défense de la Sécurité et de l’Intérieur, à l’époque le colonel Kissima Doukara pour que celui-ci demande au ministre de la Santé, M. Benitiéni Fofana d’ouvrir un bloc opératoire à Dioïla pour éviter aux Banicois d’aller vivre le calvaire à Bamako. L’idée devint réalité et très vite un bloc opératoire vit le jour au centre de santé de Dioïla.

Le calvaire des accompagnateurs des malades rappelait aussi les difficultés de logement que rencontraient les lycéens ressortissants du Banico à Bamako. Toujours dévoué pour la cause du Banico, Sounkalo Samaké fit comprendre au gouverneur de la région de Bamako, à l’époque le capitaine Sory Ibrahima Sylla, la nécessité d’ouvrir un lycée à Dioïla. Le gouverneur rétorqua au lieutenant Sounkalo Samaké que bientôt un lycée régional entièrement financé par la population de Banamba sera construit à Banamba et si Dioïla voulait avoir son lycée ce sera un lycée franco-arabe. Sounkalo Samaké répondit au gouverneur que les Banambais sont plus musulmans que les Banicois et que le lycée franco-arabe conviendrait à Banamba. Il demande l’intervention du président de la République le colonel Moussa Traoré qui autorisa que les deux lycées soient créés. C’est pourquoi les deux lycées ont le même plan de construction. A l’instar des Banambais, au cours d’une assemblée générale, décision fut prise de construire un lycée à Dioïla entièrement financé par les populations du Banico, à raison du payement de 200 F maliens par imposable. L’Association des parents d’élèves (APE) se mit à l’œuvre. Son bureau était composé des membres tels que :

– Feu Badjè TOGOLA = Président

– Feu N’Tio BAGAYOKO = Trésorier

– Feu Bourama BALLO = Trésorier Adjoint

– Feu N’Golo SANGARE = Secrétaire Administratif

– Feu Djéli Moussa KONE = Chargé de communication et de sensibilisation

Et d’autres membres…

A la demande du chef de village, à l’époque le vieux Dowélé Marico, une vaste campagne de sensibilisation des populations du Banico fut entamée et l’émissaire du chef de village en la personne de Djéli Moussa Koné parcourut les contrées du Banico pour inciter les populations à payer les 200 F Maliens par imposable. Très vite des millions de francs maliens furent rassemblés pour la construction du lycée.

Crée en 1975, le lycée de Dioïla fut inauguré, le 11 septembre 1976, ouvrit ses portes le 1er octobre 1976. Il devait abriter les lycéens ressortissants des cercles de Bougouni, Kolondiéba, Yanfolila et ceux de la partie sud du cercle de Kati.

Construit initialement pour accueillir un effectif de 640 élèves, le lycée peut aujourd’hui contenir 1500 élèves avec la transformation des dortoirs en salles de classes : il y a seize (16) dortoirs.

Le lycée se compose de bâtiments de trois générations :

– Les bâtiments de première génération construits, en 1976, sont au nombre de 14 unités scolaires en plus des bâtiments administratifs.

– Les bâtiments de deuxième génération datant de 1992 comprennent les dortoirs, le réfectoire, la buanderie faisant office d’infirmerie, les toilettes.

– Les bâtiments de troisième génération ont été construits, en 2004, et se composent d’un immeuble à un niveau avec six (06) classes, de la bibliothèque et de la salle informatique.

Tout cet ensemble est construit sur une superficie de 1600 m2 entièrement clôturée de mur en dur. Les bâtiments sont électrifiés par le réseau EDM-SA. L’établissement est servi en eau, d’une part par un forage muni d’une pompe à motricité humaine et d’autre part par une adduction de la société privée d’alimentation en eau potable incapable de ravitailler le lycée en eau = voilà 3 années scolaires que les bouches d’eau sont à sec.

En cette année 2017, le lycée a 41 ans d’existence. Les bâtiments de première génération ont fortement subi les effets de dégradation du temps et demandent de grands travaux de rénovation. S’agissant des bâtiments des deux autres générations, ils réclament des travaux de réhabilitation assez mineurs.

Voilà la présentation du Lycée de Dioïla, baptisé, le 21 novembre 1996, sous l’égide de M. Moustapha Dicko de l’Education nationale, au nom d’un prestigieux fils du Banico : il s’agit de Dowélé Marico affectueusement appelé Badiè.

Qui était Dowélé Marico ?

Né à Dioïla vers 1856, Dowélé Marico fut nommé vers l’âge de trente (30) ans représentant itinérant du Banico auprès du pouvoir royal de Ségou. C’est au cours de cette fonction qu’il conquit l’assentiment de toute la population de son terroir. Il accéda vers 1938 à la chefferie traditionnelle qu’il exerça cumulativement avec la fonction de chef de canton dont il fut relevé par l’administration coloniale pour ses idées émancipatrices, parce qu’en avance sur son temps.

En dépit de cette sanction administrative, Dowélé affectueusement appelé Badié est demeuré un chef de village très tolérant malgré son attachement indéfectible à la religion de ses ancêtres. Il poussa cette tolérance jusqu’à faciliter la construction de la première mosquée du village jusqu’alors interdite par certains de ses prédécesseurs.

Profondément attaché aux valeurs ancestrales fondées sur l’amitié, la fraternité, la coopération, le vénéré Badié a su renforcer durant son existence le pouvoir coutumier.

A l’accession de notre pays à l’indépendance, il allia harmonieusement au pouvoir coutumier les exigences de la nouvelle administration. Ceci a fait de lui un chef de village respecté et bien aimé parce que courtois, sage et assumant dignement ses fonctions.

Ces différences qualités morales lui ont valu l’attachement sans faille de la population qui adhéra aisément à tous ses idéaux de développement de la localité. Malgré qu’il n’ait l’instruction classique, Dowelé a su composer avec l’intelligentsia de la localité constituée de natifs du Banico dont dirigé par le capitaine Sounkalo Samaké, ancien président de la Fédération de l’APE du cercle et des figures non moins importantes telles que feu Badié Togola, feu Bourama Ballo, feu NTio Bagayoko et bien d’autres encore. Tous ceux-ci l’ont aidé par leurs conseils et suggestions à la réalisation de certains édifices dont le bloc opératoire et surtout de ce lycée à laquelle il avait pleinement adhéré compte tenu des difficultés d’hébergement et d’éloignement que rencontraient les élèves ressortissants du Banico à Bamako.

En plus, le contact avec cette intelligentsia lui a montré l’importance de l’instruction d’un grand nombre d’enfants de la localité condition sine qua none de son épanouissement.

L’œuvre souhaitée fut inaugurée, le 11 septembre 1976. Malheureusement, le vénéré s’éteignit, le 21 novembre 1976.

Par Lamine COULIBALY, Proviseur du lycée Dowelé Marico de Dioïla

Dioïla, le 13 mai 2017