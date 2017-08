Qui protège donc les terroristes qui accablent le Mali ? Quand les promesses sont trahies, ce sont nos frères qui payent le prix du sang.

On a remarqué que des efforts ont été faits pour appliquer l’APR dans le nord. Des contrôles ont eu lieu dans les derniers jours, pour vérifier que tout le monde joue bien le jeu. Et surprise, plusieurs fois, les véhicules contrôlés ne respectaient pas les règles !

Quand BARKHANE arrête un pick-up armé à Kidal qui n’affiche ni drapeau ni couleurs, et où personne n’a d’ordre de mission, la CMA se précipite pour tout justifier et donner un alibi aux contrevenants.

Quand nos braves forces armées, ne faisant que remplir leur mission, arrêtent deux pick-up qui appartiennent à la Plateforme à Gao, tout de suite une manifestation vient réclamer leur libération.

On est en droit de se poser des questions sur la volonté réelle des signataires de respecter la parole donnée et de mettre un terme aux violences dans le nord. Si ces arrestations n’ont touché que de braves combattants qui appartiennent aux groupes armés signataires, pourquoi ne portent-ils pas fièrement leurs couleurs ? Et si ce n’est pas le cas, qui la CMA et la PF soutiennent-ils en secret ?

Ils se mettent eux-mêmes dans la situation où ils sont à la faute. Attention, car celui qui se met une corde au cou, Dieu lui donnera quelqu’un qui la tirera. Nous avons besoin de bonne volonté et d’unité face à la menace des terroristes, pas de paravents qui cachent leurs manœuvres perfides. Il faut appliquer l’APR et enfin laisser la paix revenir.

Idrissa Khalou

Twitter : @IKhalou