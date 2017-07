Selon l’adage, l’union fait la force, seul on est plus vulnĂ©rable qu’Ă plusieurs. Après trois annĂ©es, de colloques et rĂ©unions, l’initiative du Groupe des 5 (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) de mettre en place une force conjointe, est sur le point de prendre vie avec pour objectifs de lutter contre le terrorisme, et de promouvoir le dĂ©veloppement dans la zone sahĂ©lienne.

Ce n’est pas la première initiative de la sorte, il y a un an, se tenait Ă Bamako, la rĂ©union du ComitĂ© d’Etat-major opĂ©rationnel conjoint. La structure crĂ©Ă©e en avril 2010 et basĂ©e Ă Â Tamanrasset comprend le Mali, le Niger, l’AlgĂ©rie et la Mauritanie. Elle ambitionnait de mettre en place une force de plusieurs milliers d’homme, certaines sources Ă©voquant jusqu’Ă 75000 en fin 2012, dans le but de lutter contre la criminalitĂ© transfrontalière et le terrorisme.

L’initiative algĂ©rienne visait aussi Ă soutenir, les 3 pays qui ont des capacitĂ©s militaires bien infĂ©rieures aux siennes, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Elle comptait contrer l’influence grandissante de la France et des Etats-Unis dans la zone, dans la zone sahĂ©lienne.

En 2013, les Américains évoquaient la nécessité de mettre en place une force capable de combattre les groupes terroristes et tou

tes les formes de criminalitĂ© au sahel, qui serait dirigĂ©e par l’AlgĂ©rie. A ce moment-lĂ on pensait rĂ©activer le CEMOC et Ă y associer le Tchad. Face aux rĂ©ticences d’Alger et Ă l’urgence de la situation, les 5 pays ont pris la dĂ©cision de crĂ©er le G5 sahel, bĂ©nĂ©ficiant de l’appui de l’Union africaine (En vertu de l”architecture paix et sĂ©curitĂ©); de la France et des Nations-Unies.

Dans les annĂ©es 2000 le Mali Ă©tait clairement indexĂ© comme Ă©tant le maillon faible de la zone, ses alliĂ©s l’accusaient notamment de faire preuve de complaisance et d’une certaine naĂŻvetĂ© Ă l’Ă©gard d’Aqmi. Le Mali pour sa part arguait, que sans une coopĂ©ration franche aucun de ces Etats ne pouvaient lutter seul contre ces flĂ©aux. Il y avait un peu de vĂ©ritĂ© dans chacune des positions.

Depuis, le basculement du Mali en 2011, le pays peine Ă se remettre sur pieds, et les groupes armĂ©s terroristes, se multiplient, pour mieux s’associer. Les forces onusiennes prĂ©sentes au Mali,  et la force Barkhane, on du mal Ă faire et la rĂ©ponse politique Ă la crise tarde Ă venir des autoritĂ©s maliennes, notamment Ă travers la mise en oeuvre diligente des dispositions de l’Accord pour la paix d’Alger. Les attaques terroristes se multiplient, des groupes radicaux contrĂ´lent des pans entiers du territoire malien, et n’hĂ©sitent pas Ă mener des opĂ©rations dans les pays voisins.

Dans la région de Mopti plusieurs groupes radicaux et criminels, prospèrent des deux côtés du fleuve, et y font régner la loi, le Burkina Faso et le Niger ont été attaqués à partir de la Région. Ces groupes mobiles traversent, les frontières poreuses sans difficultés pour commettre leurs attaques. La Mauritanie est pour le moment épargnée.

L’organisation entend lier les questions de dĂ©veloppement et de sĂ©curitĂ©, afin de lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalitĂ© transfrontalière, un programme global estimĂ© Ă 14 milliards de dollars a Ă©tĂ© esquissĂ©. Actuellement on chiffre Ă 400 millions de dollars le cout de dĂ©ploiement de 5250 hommes, dont 100 millions seraient dĂ©jĂ acquis.

Sur le plan politique, les 5 pays concernés sont membres du club des pays les plus pauvres de la planète, caractérisés par la mauvaise gouvernance, une situation humanitaire précaire et un fort chômage des jeunes.

Sur le plan militaire, l’armĂ©e tchadienne a su dĂ©montrer un certain savoir-faire sur le terrain, elle est sans doute supĂ©rieure celle de ses partenaires, mais elle souffre de la mauvaise gouvernance, et des mouvements d’humeur assez frĂ©quents au sein des bataillons. Les forces armĂ©es des pays qui composent le G5 Sahel, font face aux mĂŞmes difficultĂ©s liĂ©es au manque de moyen et de formation du personnel. Le Mali et le Niger sont les pays qui doivent fournir le plus de soldats Ă la force, car ayant plus de frontières Ă couvrir.

3 zones de patrouilles ont été définies:

La frontière Mauritanie/Mali, longue de 2200 km sera surveillĂ©e par deux bataillons, qui auront un droit de poursuite, jusqu’Ă 50 km Ă l’intĂ©rieur du territoire voisin. Ce n’est pas nouveau en 2010, la Mauritanie avait dĂ©jĂ menĂ© des incursions en territoire malien et mĂŞme procĂ©dĂ© Ă des bombardements contre des cibles terroristes d’après Nouakchott. Au Mali on a plutĂ´t parlĂ© de victimes civiles notamment deux femmes (selon les dires du Maire de Ber d’alors, Sidi Ibrahim Ould Sidatt aujourd’hui Chef de la Coordination des mouvements de l’Azawad).

La Mauritanie a Ă©tĂ© confontĂ© au mouvement Aqmi durant de longues annĂ©es et reste en alerte. Depuis 2011 et un attentat Ă la voiture piĂ©gĂ©e manquĂ©, le pays a poursuivi la politique offensive sur le plan militaire mais aussi social. L’armĂ©e s’est renforcĂ©e sur le plan social, le pays a investi dans les zones rĂ©putĂ©es ĂŞtre des repères pour terroristes, a mis Ă contribution ses imams pour dĂ©construire le discours radical, notamment dans les medersas. Il y a la nĂ©cessitĂ© de rester vigilant, notamment dans des zones comme la forĂŞt du Ouagadou, oĂą il y a une forte prĂ©sence de groupes armĂ©s terroristes.

La frontière Mali/Burkina Faso/ Niger, bassin Liptako-Gourma, chaque pays fournira Ă©galement un bataillon. En dĂ©but d’annĂ©es, la force barkhane avait dĂ©jĂ menĂ© des opĂ©rations conjointes avec ces 3 armĂ©es pour traquer, les hommes d’Ansarul Islam de Malaam Dicko.

Dans cette rĂ©gion du Liptako-Gourma, il y a plusieurs conflits, notamment entre sĂ©dentaires et nomades depuis plusieurs dĂ©cennies, liĂ©s au partage des ressources naturelles. Les groupes armĂ©es terroristes attisent ces querelles et rĂ©veillent les vieilles rancĹ“urs, pour provoquer des troubles et dĂ©stabiliser la rĂ©gion. Face au recul de l’administration, ils se sont installĂ©s dans les zones environnantes et mènent des attaques contre les communautĂ©s situĂ©es de l’autre cĂ´tĂ© de la frontière (Burkina Faso, Niger).

La frontière Tchad-Niger sera surveillĂ©e, par 2 bataillons Ă©galement, Ă noter qu’en mai 2017, les 2 pays et le Mali avaient convenu d’une convention judiciaire pour la mise en place de commissions rogatoires internationales, l’échange entre les États des actes judiciaires, la comparution des tĂ©moins, experts et personnes poursuivies et une politique de coopĂ©ration en cas d’extradition.

La zone de patrouille s’Ă©tendra de la frontière libyenne, Ă la frontière nigĂ©riane, dans le sud, vers Bosso, ville qui a Ă©tĂ© Ă plusieurs reprises secouĂ©es par les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Le Nord avec la frontière libyenne est un couloir très frĂ©quentĂ©s par les groupes terroristes et criminels, qui font le voyage dans tout le sahel.

Les frontières nord (Algérie, Libye) ne sont pour le moment pas concernées.

Les pays du G5 sahel, ont le souhait d’agir sur trois axes, la sĂ©curitĂ©, la gouvernance et le dĂ©veloppement. La force sans projet politique, n’atteindra pas ses objectifs, et si un schĂ©ma prĂ©cis de dĂ©veloppement n’est pas mis en place, on risque d’Ă©chouer Ă contenir et Ă faire reculer la menace.

Sur ce plan des questions subsistent : quel modèle de dĂ©veloppement pour la zone? Comment prendre en charge les populations nomades et sĂ©dentaires? Quelle politique de lutte contre la dĂ©sertification? C’est sans doute lĂ que rĂ©side la faiblesse du projet du G5 Sahel.

Les chefs d’Etat de la rĂ©gion, ont le plus souvent une vision sĂ©curitaire de la question, or le problème est d’abord politique, ce qui les renvoie Ă leurs politiques de dĂ©veloppement qui ont produit des rĂ©sultats mitigĂ©s, du fait de la mauvaise gouvernance, de la corruption ou du manque de volontĂ© tout simplement.

Toutes les politiques de dĂ©veloppement initiĂ©es au Nord du Mali depuis 1990 ont eu des rĂ©sultats mitigĂ©s, les sommes annoncĂ©es n’ont pas permis d’apporter les services sociaux de base aux populations. L’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali après 2 ans, en est encore Ă rĂ©gler les dĂ©tails sĂ©curitaires (Patrouilles mixtes, Cantonnement, DDR) et les dĂ©tails politiques. La partie concernant le dĂ©veloppement a Ă©tĂ© mise entre parenthèses, les populations ne voyant pas les dividendes de l’accord, seront plus rĂ©ceptives aux messages des groupes armĂ©s radicaux ou des groupes criminels.

Le G5 sahel, n’est donc pas la panacĂ©e, c’est un instrument supplĂ©mentaire dont le Mali pourra bĂ©nĂ©ficier pour tenter d’asseoir sa souverainetĂ© sur une partie de son territoire dont le contrĂ´le lui Ă©chappe. Pour rĂ©ussir sa mission, le G5 sahel, aura besoin de l’appui de la force Barkhane sur plusieurs plans, ainsi que de la force de la Minusma. Le G5 aussi devra ĂŞtre un complĂ©ment, une force sur laquelle la Minusma et Barkhane dĂ©jĂ dĂ©bordĂ©es pourront se reposer.

Il faut insister sur l’aspect dĂ©veloppement et le soutien Ă apporter aux populations pour les couper des groupes armĂ©s terroristes, et c’est lĂ oĂą rĂ©side la faiblesse de l’initiative, la crainte est que les sommes colossales annoncĂ©es ne soient pas utilisĂ©es correctement, comme trop souvent.

 Par askiamohamed