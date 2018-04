Pan ! Pan ! Pan !

Boum ! Boum ! Boum !

Avec éclats et fracas

Des boules de feu sorties des entrailles de grosses tiges de fer

S’abattent sur le camp retranché

Et camouflé des malfrats aventuriers qui avaient envahi et

Détruit, sans raison aucune, la partie nord du pays de Hama,

Leader des jeunes patriotes de Gao ;

Tandis que nos vils brigands tentaient de s’échapper,

Voilà que les pieds crasseux du traite Alassane Ag tombent

Dans les filets de Bagan guèna*ou berger en ballade ;

Mounou mounou massa** n’a rien vu venir, préoccupé qu’il est

De compter ses sous non mérités, qu’il amasse sous les yeux

De Fantani*** ou FAMa dépassé par la furie destructrice…

Et Hama de clamer :

– Bravo les gars ! Mettre le grappin sur Alassane Ag ne suffit pas !

Il y a beaucoup d’autres Alassane Ag, à commencer par ses chefs

De l’Adrar auxquels l’on déroule tapis rouge à Bama da ou Bamako et ailleurs,

– Couper les têtes de l’hydre et tout ne sera que corde mou ! s’exclame Fatma d’Anefis…

Oui, ces hydres qui ont éventré mes frères désarmés à Aguel’hoc,

Egorgé mes maris aux mains nues au gouvernorat de Kidal !

Violé et volé nos filles et fillettes dans le Gourma et le Haoussa ;

Qu’ils s’appellent Bilal, Bibi, Najim, Moussa Ag, Algabass etc, etc, eux et tous Leurs soutiens d’ici et d’ailleurs doivent comparaître devant la Cour Pénale Internationale pour la Cause Profonde d’Innocentes victimes…

***Mounou mounou massa : forces de l’ONU, tourneur en rond

** FAMa : forces armées maliennes

* Barkhane : forces françaises –

Maître Ibrahim BERTHE – Ancien Député

