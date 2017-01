Environ trois saisons de crise imposée au football malien, malgré tous les efforts du Comité Exécutif de la FEMAFOOT et de personnes de bonne volonté, il urge de mettre fin aux manœuvres démoniaques de celui qui a amplifié à l’excès une banale divergence entre le Comité Exécutif et un groupe de mécontents pour mener un combat personnel dont l’objectif inavoué est de gérer les fonds de la Fédération Malienne de Football.

La première stratégie du Ministre des sports, car c’est de lui dont nous parlons, a été d’encourager la fronde en se réunissant avec elle, en recevant de l’argent pour son soutien à leur cause. C’est ce pacte qui justifie qu’il soit resté sourd et aveugle face à tous les actes illicites posés par ses complices (auto-déclaration en CE, utilisation frauduleuse du logo et du cachet de la FEMAFOOT, occupation par la force du siège de la Fédération, ester en justice certains membres de la Fédération, la liste n’est pas exhaustive)

Mais le Ministre a été puéril, pensant que ses agissements et propos n’avaient pas été éventrés.

Sa première grosse erreur fut de financer des pages entières de presse dans le but de déstabiliser le Comité de la FEMAFOOT par des articles mensongers. Il s’est appesanti sur l’aspect financier, en inventant des fraudes, des détournements d’argent, des surfacturations et bien d’autres contrevérités. Dans sa quête d’argent pour sans doute financer ses activités politiques, il a perdu la notion de la réalité des faits. Pour mieux appâter ses naïfs complices, il serinait à tout propos sa volonté de retirer la délégation de pouvoir au bureau, dirigé par Boubacar Mbaba Diarra. Il en a même pris la voie en sollicitant certains responsables nationaux ; l’accueil qu’il a reçu a refroidi ses ardeurs.

C’est après environ dix mois de crise qu’il décide de mettre en place un semblant de commission chargée de proposer des solutions de sortie de crise. Une commission présidée par le non moins vice-président de son parti politique, le CODEM. Le résultat fut catastrophique pour lui ; les conclusions de cette commission furent dénaturées par le cabinet du Ministre ; pire, les frondeurs rejetèrent en bloc le document. Lui qui avait chanté sur tous les toits qu’il prendrait toutes ses responsabilités est resté sans réaction.

Ce rappel de quelques faits, un peu long peut-être, vise à mieux faire comprendre encore plus ce qu’est la nature véritable de celui dont nous parlons à travers ses propos, ses geste et comportements.

A travers ses paroles, on se rend compte qu’il ne dit jamais deux fois la même chose quand ce n’est pas son contraire. Ne disait-il pas publiquement qu’il n’a rien contre Boubacar Mbaba Diarra, celui-là qu’il considère comme le seul président reconnu et légitime ? Pourtant à la FIFA, il a demandé la destitution du Général. Il affirme reconnaitre le Bureau dirigé par Boubacar Mbaba Diarra, mais se refuse à l’application simple des textes de la Fédération. Ces textes rédigés et appliqués en son temps par ceux-là mêmes, quand ils étaient aux affaires et qui maintenant refusent leur légalité et leur application. Quelle preuve plus convaincante de leur mauvaise foi ! Comment comprendre qu’un haut responsable gouvernemental, ayant auprès de lui des conseillers juridiques et sportifs, puisse organiser une mission au siège de la FIFA sans prendre des dispositions protocolaires et éviter ainsi le ridicule et la gêne qu’il a provoqués à Zurich !!! Et pour quel résultat, quand sur place on lui a dit que «cette situation n’est pas votre problème, car les textes de la FEMAFOOT ont la bonne réponse et nous veillons à leur bonne application». Il était suffisamment informé des conditions de la FIFA, qui un moment avait précisé que la seule FEMAFOOT est son unique INTERLOCUTRICE.

Le pourquoi d’un tel comportement, qui frise l’inconscience, réside en son caractère et en sa nature. Ceux qui l’ont approché affirment que nul ne connait ses véritables intentions ; nul ne sait sa pensée véritable car il ignore la vérité et mène une vie désordonnée, décousue, sans aucun repère. Ses proches disent de lui qu’il ne faut jamais se fier à ce qu’il dit.

Son caractère irresponsable a failli provoquer l’incident diplomatique dans un pays voisin à cheval sur les bonnes mœurs. La diplomatie malienne a réussi à calmer la situation. Eh Oui ! Tout se sait.

Se prétendant soucieux ou défenseur de l’intérêt général, le Ministre Guindo peut-il publier la facture de l’affrètement de l’avion qui a transporté l’équipe nationale du Mali à Blantyre (Malawi) en 2014 ? S’il a le courage de le faire, une facture pro-forma d’une autre compagnie qui lui avait été soumise sera publiée et les maliens découvriront le pot au rose et son vrai caractère.

Le Ministre peut-il exhiber le coût d’un repas servi aux joueurs à Kabala ? Qu’il le fasse et le coût du même repas facturé à une autre structure par le même prestataire permettra d’établir sa rapacité et sa voracité.

Combien de fois les projets de budget des missions sportives ont été rejetés par la Direction Nationale du Budget pour surfacturation ? Pas une seule fois, du moins depuis l’installation de l’actuel Comité Exécutif en octobre 2013 à ce jour ! Pour dire que le Ministre ne peut donner aucune leçon de probité morale à qui que ce soit.

Pour cette même raison, des visas ont été plusieurs fois refusés par le consulat de France aux délégations sportives du Mali en l’absence d’ordres de mission dont les demandes ont été rejetées par la Primature, faute de présentation par le Département des Sports de budget de mission. D’autres preuves tangibles existent en la matière et attendent le moment opportun pour être exhibées.

La liste est longue et variée de vos basses besognes par presse interposée sont connues de tous. Nul n’a intérêt à poursuivre un déballage nauséabond et regrettable. Il est temps de mettre fin aux fausses accusations, de financer les fausses informations publiées par des personnes sans foi ni loi.

Des personnes mal intentionnées vous induisent en erreur. Il est grand temps de rengainer les armes et de laisser cette équipe parachever son œuvre de développement en toute quiétude et sachez que le premier bénéficiaire des succès c’est … vous.

Bamody SANGARE

Enseignant en retraite à Faladié