Le PAM reçoit une contribution de la Direction gĂ©nĂ©rale de la protection civile et des opĂ©rations d’aide humanitaire europĂ©ennes (ECHO) pour soutenir l’assistance alimentaire et nutritionnelle aux plus vulnĂ©rables et le Service aĂ©rien d’aide humanitaire des Nations Unies au Mali

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) a reçu une contribution d’un peu plus de 3 millions d’Euros de ECHO. Ces fonds vont permettre au PAM de poursuivre les opĂ©rations d’aide aux populations les plus vulnĂ©rables mais Ă©galement maintenir l’accĂšs des humanitaires aux communautĂ©s dans les zones difficiles d’accĂšs du Nord du pays grĂące au service aĂ©rien d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

Cette contribution de ECHO se répartit en 2 350 000 Euros pour les opérations du PAM et 700 000 Euros pour le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

Pour la ReprĂ©sentante du PAM au Mali, Mme Silvia Caruso : “Cette gĂ©nĂ©reuse contribution de ECHO permettra de fournir une assistance alimentaire d’urgence aux personnes les plus touchĂ©es par l’insĂ©curitĂ© alimentaire notamment les populations dĂ©placĂ©es et exposĂ©es aux chocs climatiques et au conflit. Alors que la pĂ©riode de soudure s’annonce, la rĂ©action rapide de ECHO constitue un pas important dans la lutte contre l’insĂ©curitĂ© alimentaire et la malnutrition au Mali.”

En effet, selon les rĂ©sultats du dernier Cadre HarmonisĂ© de mars 2017, plus de 600 000 personnes sont en situation de crise et d’urgence alimentaire durant cette pĂ©riode de soudure au Mali (phases 3 et plus selon la nomenclature du Cadre HarmonisĂ©). Elles ont besoin d’une assistance humanitaire pour sauver des vies, protĂ©ger les moyens d‘existence, prĂ©venir la perte des actifs productifs et rĂ©duire les niveaux de malnutrition aiguĂ«. 3,2 millions de personnes sont sous pression (phase 2) et nĂ©cessitent des interventions pour amĂ©liorer leur rĂ©silience Ă travers le renforcement des moyens d’existence (soutien Ă la production agricole et animale).

La contribution de ECHO permettra au PAM d’appuyer la mise en Ɠuvre du Plan National de RĂ©ponse pour la sĂ©curitĂ© alimentaire dĂ©veloppĂ© par le Gouvernement en fournissant une aide alimentaire d’urgence Ă 260 000 personnes. Cette contribution permettra Ă©galement de fournir une assistance nutritionnelle Ă 115 000 enfants de 6 Ă 23 mois et 56 500 femmes enceintes et allaitantes afin de prĂ©venir la malnutrition aigĂŒe et chronique.

Enfin, la contribution de ECHO Ă UNHAS permettra de maintenir l’accĂšs aĂ©rien de la communautĂ© humanitaire Ă des zones inaccessibles par voies terrestres. C’est une contribution indispensable pour assurer une assistance aux populations les plus exposĂ©es au conflit. En 2016, UNHAS a Ă©tĂ© utilisĂ© par 128 organisations humanitaires et permis de transporter plus de 8 000 passagers, 33 tonnes de cargaison et effectuer 7 Ă©vacuations mĂ©dicales.

