Le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine remercie tout le peuple malien pour la réussite des journées de concertations sur les questions migratoires au Mali qui se sont déroulées les 15, 16 et 17 juin 2017 à l’Hôtel Radisson Blu de Bamako.

Le Ministre félicite et remercie la commission d’organisation pour la bonne organisation des journées de concertations qui ont enregistré la participation près de 400 personnes. Il félicite et remercie chacun des participants pour la qualité de leur contribution.

Ces remerciements vont également à l’endroit des panelistes et des experts qui ont accepté de conduire des échanges de haut niveau. Il remercie les partenaires techniques et financiers notamment l’Ambassade des Pays Bas, la Coopération Suisse, le PNUD, la BIM sa dont l’apport a été capital pour l’organisation de l’évènement. Enfin, le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine félicite les journalistes et hommes de médias pour leur participation massive et de qualité aux journées de concertations.

Merci d’avoir fait de la question de la migration, une affaire de tous !