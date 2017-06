Certaines vĂ©ritĂ©s peuvent ĂŞtre difficiles Ă dire, mais les Ă©voquer, n’empĂŞchera pas le soleil de se lever et de se coucher normalement. DĂ©cidĂ©ment, au Mali, les gouvernances brillent toutes par les mĂŞmes pratiques. Le 20 janvier 1961, le PrĂ©sident Modibo KĂ©ĂŻta, en demandant le dĂ©part des soldats français du sol malien ne doutait une fraction de seconde du patriotisme, de l’honnĂŞtetĂ© morale, intellectuelle et de la sincĂ©ritĂ© des quelques cadres civils et militaires pour la dĂ©fense de l’honneur et du bonheur de la patrie en tout lieu et Ă tout moment. Cela Ă©tait dĂ» non seulement au leadership du premier responsable du pays, mais aussi Ă un attelage composĂ© d’hommes et de femmes qui incarnaient une grande honnĂŞtetĂ© morale et intellectuelle et qui jouissaient d’une grande crĂ©dibilitĂ© auprès de leur entourage et de la population en gĂ©nĂ©ral. L’histoire retiendra que le Cmln, dirigĂ© par le lieutenant-colonel Moussa TraorĂ© a brisĂ© l’espoir de dĂ©veloppement de tout un peuple avec le coup d’Ă©tat du 19 novembre 1968, ouvrant ainsi le Mali Ă toute sorte de pratiques inimaginables. Dans cette douleur est nĂ© le mouvement dĂ©mocratique qui a mis fin Ă 23 ans de règne au rĂ©gime du GĂ©nĂ©ral d’armĂ©e Moussa TraorĂ©, par un coup d’Ă©tat dirigĂ© par le lieutenant-colonel Amadou Toumani TourĂ© un 26 mars 1991 avec des slogans d’espoir.

En réalité, de 1991 à maintenant, le Mali est allé de mal en pire, à travers les différentes gouvernances. Le Général Moussa Traoré peut au moins se défendre avec des arguments que les différents plans de redressement économique imposés au Mali par le FMI et la Banque Mondiale cherchaient à le mettre en difficulté pour renverser son régime.

De 1968 Ă 1991, les fonctionnaires dĂ©tournaient l’argent de l’Etat, mais de 1991 Ă maintenant, les services publics sont presque devenus la propriĂ©tĂ© privĂ©e des responsables nommĂ©s.

Ainsi, il n’est pas surprenant de voir dans la plupart des E.P.A. deux catĂ©gories de personnel :

Des agents du champ visuel du ou des responsables, composĂ©s du fils ou de la fille, du frère ou de la sĹ“ur, du neveu ou de la nièce, de la copine, du cousin ou du frère de la copine du ou des chefs, des parents des grands commis de l’Etat. Eux, ils ont droit Ă tous les avantages de la structure ; Des agents sans soutien valable. Eux, ils sont soumis Ă des mutations arbitraires, Ă des intimidations, voire le licenciement et mĂŞme la radiation.De nos jours, la loyautĂ©, l’honnĂŞtetĂ© intellectuelle, la probitĂ© morale, l’Ă©thique et la dĂ©ontologie professionnelle ne sont plus des critères dĂ©terminants pour nommer une personne Ă un poste de responsabilitĂ© au Mali, mais plutĂ´t la traitrise, la spĂ©cialisation dans le mensonge et dans la diversion, le nĂ©potisme, le clanisme, etc…

Devons-nous réellement continuer à croire aux beaux discours et slogans tenus par les champions en démocratie ? A suivre.

 Gao, le 14 juin 2017. Â

SecrĂ©taire d’Administration