L’Homme qui peut sauver le Mali du Chaos ! Maître Tall au sein du parti (CNID-FYT) sur la place politique malienne

L’enfant prodige de la Cité des Balanzans peine, depuis hier, et aujourd’hui, par les intrigues politiques de l’intérieur comme de l’extérieur du Mali. Son plan de développement initié par lui, par un programme fait foi, Or aujourd’hui, on accède au sommet sans un programme de développement.

* Vingt-six (26) ans après la révolution de mars 1991, notre pays se votre dans la boue de l’argent, du mensonge, de la malhonnêteté, de la triche électorale par l’achat des consciences que rien ne peut changer, parce que le peuple est perverti par le gain facile, hypothéquant son avenir immédiat, hélas !

*L’enfant prodige de Ségou, avocat, ancien bâtonnier du Barreau insuffla au peuple la pensé «des libertés individuelles et collectives», acte de souveraineté.

– Le peuple s’enflamma et la dictature chuta le 26 mars 1991, la ConfĂ©rence nationale qui y n’acquit, accoucha d’une souris, avec un goĂ»t amer d’inachevĂ©.

– Une transition de 9 Ă 14 mois permit aux boulimiques de pouvoir d’y accĂ©der, avec les militants UDPM empĂŞchent le «Kokadjé» de faire le renouveau politique, mais la gangrène persista et ronge le peuple meurtri par les exploitants, ce qui amplifia les maux de l’injustice.

– Par consĂ©quence, les riches dĂ©mocrates s’installent Ă la tĂŞte des partis politiques par la corruption, le clientĂ©lisme, faussant les Ă©lections prĂ©sidentielles Ă long terme (26 ans).

– Cela est d’autant plus Ă©tonnant, imperturbable, serein, pendant vingt-six (26) ans objet de toutes les critiques infondĂ©es, en intoxicant les meilleurs militants ruraux, avec des discrĂ©ditĂ©s, Ă quitter le navire, qu’ils doivent aujourd’hui regretter parce qu’ils n’ont pas prĂ©vu le «chaos» actuel, ce qui nous arrive hĂ©las ! Brisant les espoirs des militants ruraux.

– Toujours, calme, serein, convaincu de ce qu’il avait prĂ©vu pour son pays par un programme, ne fondant son action non sur la mendicitĂ© (aide) mais sur le travail qui anoblit l’homme, empĂŞchent le peuple Ă la servitude de la reconnaissance.

– Il Ă©tĂ© aussi l’objet, en prison Ă Kita sans jugement, d’une intoxication alimentaire mettant sa vie en danger, Ă cause de son concept politique du renouveau du Mali !

– A la question de «L’Inter de Bamako» «y a-t-il un homme pour sauver le Mali», en citant Gilbert Patrick qui dĂ©crit certainement la violence (tuerie comme moyen expression), cela est honteux pour Amnesty International qui soutient et appuie la violence des minoritĂ©s dans les pays en voie de dĂ©veloppement, la chose et son contraire !

– Toujours dans «L’Inter de Bamako» «le 18 Brumaine» de LNB inaparte, Karl Marx Ă©crivait: «Les hommes font leur propre histoire…. Directement donnĂ©es et hĂ©ritĂ©e du passĂ©e».

* Flécher avec des dars toxiques par tous ces adversaires politiques ayant un esprit de non discernement à son endroit, qui par peur de l’homme, qui a aussi prouvé qu’il est un homme d’Etat par son passage aux deux ministères, son travail est éloquent pour l’initiateur de la démocratie malienne, fait honneur au parti CNID/FYT.

* Cher concitoyens et militants, l’activité politique est fait de haut et de bas, avec de grandes adversités, qui doit être débarrassée de tous les maux de regrettables de violences.

* Que les «intrigueurs» sachent qu’«aucun acte ne peut cacher le soleil  avec deux (02) mains», la vérité s’établira d’elle-même.

* Vingt- six (26) ans de retard, l’enfant prodige des Balanzans, avec son salvateur programme pour son pays, ne serait pas dans le chaos ces temps- ci, de piteux état, de délabrement, de perversions sociales et économiques.

* Le salut de notre pays est Me Tall, initiateur de la démocratie malienne, lutteur infatigable à visage découvert, encaisseur inaltérable, croyant aux libertés individuelles et collectives, poutre de la démocratie débarrassée de tous ces cocons véreux.

*Un Mali stable, rigoureusement géré sur des valeurs morales fondées sur un programme et non par de l’argent du financement des parties, et autres retombées d’être au pouvoir par des élections injustement gagnées.

* Le prodige des Balanzans est le seul espoir pour le Mali de demain!

* Pendant la révolution du 26 mars 1991, les images du vendredi noir du cinéaste Cheick Oumar Sissoko furent parvenues à Me TALL juste avant qu’il n’entre dans le studio de RFI, ainsi le monde sachant ce qui se passe au Mali, malgré la guerre du golfe, et le pays est sauvé, n’eut été la présence de Me TALL à Paris, sinon notre pays serait étouffé par la dictature.

* Que dit-on de ce passage salvateur pour le pays, ses adversaires politiques très boulimiques diront qu’il a fui», ne reconnaissant pas le mérite de l’homme sincère.

* Un proverbe dit, même si ton adversaire est un lapin, reconnaît au moins qu’il a deux grandes oreilles ; 1er acte de sauvetage.

* Toujours le leader du CND/FYT, patient et d’une persévérance inaltérable, attend que la vérité éclate au grand jour !

* Cet autre grand homme, le général de Gaule quitte Paris pour Londres, en 1939-1945, hélas pour les Maliens la boulimie du pouvoir, aveugle la raison !

En effet, les militants du CNID/FYT ont montré de l’or, (Me TALL) aux Maliens qui n’ont pas su faire la différence avec un autre métal jaune, et le pays commença sa dérive depuis cet instant.

* Mieux vaut tard que jamais, 2018 pourrait être le 2ème acte de sauvetage pour être le salut du Mali de demain.

* Le 2ème choix des religieux pourrait être le 3ème acte de sauvetage du Mali.

* L’Homme Mountaga est avocat, ancien bâtonnier, chef de file et initiateur de la révolution du 26 mars en 1991, ancien député avec plusieurs mandats et ancien vice- président de l’Assemblée nationale, où il est l’artisan du mariage religieux, ancien ministre, il fit des preuves de bon gestionnaire.

– Une vie politique bien remplie, Ă la question de L’inter de Bamako «Y a-t-il un Homme pour sauver le Mali» Mountaga TALL est celui- lĂ Â !!!

Notre parti, le CNID/YFT, a été crée pour conquérir le pouvoir avec son salvateur programme de développement du peuple.

El Hadj Ibrahima LY