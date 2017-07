La préoccupation constante des hautes autorités du Mali est le réarmement moral des militaires et de leur apporter le soutien en reconnaissance des services rendus à la Nation.

C’est pourquoi, sur le rapport du Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadou KONATE, le Conseil des Ministres du jeudi 06 juillet 2017, a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Fondation pour la Solidarité.

Ladite Fondation a pour objectifs entre autres:

– de contribuer au réarmement moral de la troupe ;

– de manifester la reconnaissance de la Nation pour le sacrifice consenti ;

– d’améliorer la couverture et la protection sociales ;

– d’apporter des appuis spécifiques aux éléments des forces armées et de sécurité ainsi qu’à leurs ayant droits ;

– de faciliter la reconversion et la réinsertion socio-professionnelle des militaires réformés ;

– de participer à la mise en œuvre de la politique relative aux logements sociaux en faveur des militaires et de leurs ayant droits.

Pour mémoire, la création de cette fondation pour la solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et de leurs ayant droits, est la concrétisation d’un engagement du Président de la République, pris à l’occasion de la célébration du 20 janvier 2017. Source CC/MSAH