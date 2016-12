Welcome! Log into your account

Il est donc temps que les Maliens passent à autre chose et acceptent surtout de s’écouter et de se parler comme un seul homme. C’est l’unique solution.

Dès cet instant, le Malien doit penser à sa propre image et s’engager dans une logique de dialogue franc et fraternel.

Et pourtant, les autorités de Bamako qui ont pris le taureau par les cornes, se sont vastement investies pour préciser à plus d’un titre qu’aucun accord n’a été signé.

A Paris, des Maliens en colère ont pris d’assaut le Consulat de leur pays. Ils ont, après avoir été reçus par le Consul et son cabinet, exposé leur inquiétude par rapport à la rumeur qui est née au lendemain de la rencontre en des ministres maliens et Bert Koenders, ministre néerlandais des Affaires étrangères et envoyé de l’Union européenne au Mali.

You are going to send email to