Les partis politiques : A.P.M Maliko (Alliance pour le Mali-Maliko), FRAFISNA (Front Africain des Forces pour l’Intégration et la Solidarité dans une Nouvelle Afrique), et U.R.P (Union des Patriotes pour la République), conviennent de collaborer sur les questions d’intérêt national.

 Les trois formations politiques réaffirment leur fidélité aux idéaux du 22 septembre 1960 et à ceux du 26 mars 1991. Elles partagent ensemble les valeurs républicaines et démocratiques.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et URP rendent un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées pour la Défense d’un Mali Un, Indivisible et laïc.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P expriment leur profonde inquiétude face à la résurgence des conflits inter communautaires menaçant dangereusement la cohésion sociale. Aussi, ils expriment leurs vives préoccupations face à l’embrasement du Delta Central.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P saluent les efforts consentis par les plus hautes autorités pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays et sa présence sur l’arène internationale.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P préconisent :

1- l’impartialité des pouvoirs publics lors des conflits intercommunautaires,

2- l’anticipation de ces conflits par la sensibilisation,

3- la multiplication des projets de développement socio économique dans les localités concernées,

4- l’utilisation judicieuse et idoine des chefferies traditionnelles, des notabilités et des leaders religieux pour la prévention et la gestion des conflits inter communautaires.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P exhortent les plus hautes autorités à tenir compte des réalités locales et la volonté réelle des populations pour le choix des hommes devant être les responsables intérimaires.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P souhaitent vivement la mise en œuvre des recommandations de la Conférence d’Entente Nationale consacrant définitivement l’Unité Nationale et l’Intégrité Territoriale du Mali.

A.P.M Maliko, FRAFISNA et  U.R.P s’engagent à créer un cadre d’unité de pensée et d’actions entre les trois formations politiques.

Ont signé : Pour le Directoire d’APM Maliko, le Président chargé des relations avec les Partis Politiques, M. Yaya Haïdara ; Pour FRAFISNA, Le Président, Boubacar Mintou Koné,

Pour U.R.P, Le Président, Dr Modibo Soumaré.