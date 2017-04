Après 3 mois de rumeur et de tergiversations, le Président a désigné Abdoulaye Idrissa Maiga comme Premier Ministre, le 4ième du quinquennat.

D’après nos informations, la dĂ©cision de changer de chef de Gouvernement aurait Ă©tĂ© actĂ©e dès le mois de dĂ©cembre 2016, mais le PM sortant, Modibo Keita, tenait Ă inscrire la ConfĂ©rence d’entente nationale Ă son bilan. Au final, il a Ă©tĂ© mis en marge de la CEN, et s’en va Ă un moment de forte tension dans le pays.

Le bilan de Modibo Keita Ă la tĂŞte du Gouvernement du Mali est contrastĂ©, il n’aura pas su mettre en place un dialogue constructif avec toutes les forces vives de la Nation, ce qui lui a valu de passer son mandat Ă tenter de contenir la fronde sociale. En effet jamais des syndicats dans ce pays, n’avaient atteint un tel niveau de radicalitĂ© dans leurs revendications, la grève illimitĂ©e est devenue le moyen d’expression par excellence.

Sur le plan Ă©conomique Modibo Keita a perpĂ©tuĂ© les erreurs de tous ces prĂ©dĂ©cesseurs Ă ce poste depuis 2002, c’est Ă dire, tout dans la subvention, et très peu dans l’investissement. Il n’aura pas rĂ©ussi Ă remettre sur les bons rails le secteur de l’agriculture, malgrĂ© une bonne volontĂ© affichĂ©e, idem pour le secteur de l’industrie, dont le Ministère sectoriel ne semble pas faire cas des difficultĂ©s pour les entrepreneurs d’avoir accès aux crĂ©dits bancaires, et prĂ©fère investir dans des panneaux publicitaires pour vanter l’industrialisation du pays.

Sur le plan de l’Ă©thique, de la morale et de la vertu, on nous avait vantĂ© le PM lors de son arrivĂ©e comme un homme de rigueur qui allait remettre sur le droit chemin, l’administration, or ce ne fut pas les cas, les scandales financiers se sont enchaĂ®nĂ©s et lui-mĂŞme s’est retrouvĂ© empĂŞtrĂ© dans une affaire de logements sociaux, qu’il a attribuĂ© Ă ses proches.

En dĂ©finitive, Modibo Keita laisse le pays, un peu comme il l’a trouvĂ©, s’il a tentĂ© dans un premier temps d’apporter une touche de rigueur notamment au niveau de la gestion des finances publiques, très rapidement il est apparu dĂ©passĂ© par l’environnement qui l’entoure, ne trouvant aucune solution aux diffĂ©rentes crises sociales et sĂ©curitaires. Repos bien mĂ©ritĂ©!

Le nouveau PM est l’ancien Ministre de la DĂ©fense, avec un bilan lĂ aussi mitigĂ©, il n’aura pas su Ă la suite de Thieman Hubert Coulibaly apporter les modifications nĂ©cessaires Ă l’outil de dĂ©fense pour s’adapter Ă la menace. Ses soutiens affirment qu’il n’en a pas eu le temps, mais c’est la cruautĂ© de l’exercice, le temps est comptĂ©. La presse le prĂ©sente comme un homme de rigueur, parfois un peu rigide, et ce n’est pas sans rappeler les prĂ©sentations qui Ă©taient faites de son prĂ©dĂ©cesseur.

Les dĂ©fis auxquelles il doit faire face sont nombreux, il y a la fronde sociale grandissante, la crise sĂ©curitaire, la mise en Ĺ“uvre de l’Accord, la rĂ©forme du secteur de l’Ă©ducation, de la santĂ©, le chĂ´mage des jeunes, l’explosion dĂ©mographique, etc…Vous l’aurez compris il est dĂ©jĂ trop tard pour ce quinquennat.

On admet gĂ©nĂ©ralement, sans que cela soit une règle absolue, qu’un PrĂ©sident de la RĂ©publique doit lancer dans les 100 premiers jours les grands chantiers qu’il souhaite voir rĂ©aliser lors de son mandat. C’est la pĂ©riode durant laquelle on fixe le cap, on montre la direction dans laquelle on veut aller, les annĂ©es suivantes on procède Ă des rĂ©orientations, et la dernière annĂ©e on prĂ©sente les rĂ©sultats au peuple pour une Ă©ventuelle rĂ©Ă©lection. On a du mal depuis 2013 Ă voir le cap!

Or il n’est pas raisonnable d’exiger du PM de rĂ©soudre les difficultĂ©s des maliens, dont la prise en charge n’est pas palpable depuis 2013, en moins d’une annĂ©e. En rĂ©alitĂ© on a le sentiment, que c’est plus une Ă©quipe de campagne qui va ĂŞtre mise en place pour les Ă©chĂ©ances Ă©lectorales, qu’un basculement dans la prise en charge des prĂ©occupations lĂ©gitimes des maliens.

En effet les Ă©chĂ©ances sont nombreuses, il y a les municipales partielles, les RĂ©gionales, le rĂ©fĂ©rendum constitutionnelle et la PrĂ©sidentielle en 2018. En dĂ©signant son ancien directeur de campagne, ou en se le faisant imposer par son parti le Rassemblement pour le Mali (RPM), selon les versions, la course Ă la PrĂ©sidence de la RĂ©publique vient de dĂ©marrer et ça les syndicats comme l’opposition parlementaire l’ont bien compris.

Par askiamohamed