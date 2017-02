Welcome! Log into your account

Aujourd’hui, au Mali nul n’ignore que la reconnaissance de l’Etat par toutes les couches sociales et toutes les catégories socioprofessionnelles, est la condition de développement. Par ailleurs, la démocratie c’est bien, mais la reconnaissance de ses droits et ses devoirs, c’est mieux.

On ne peut se contenter de réclamer le droit et la liberté au nom de la démocratie. La liberté n’est pas une rente, c’est une exigence dont le droit est le support idéal. Elle peut être souvent un euphorisant dur sur des corps sociaux nom accoutumés ou affaiblis, elle peut faire des ravages… regardez chez nos voisins.

Une petite minorité d’entrepreneurs privés ou publics qui sont dans des conditions favorables grâce à l’action d’un Etat qui assure la sécurité intérieure et extérieure, construit et entretient les infrastructures nécessaires au développement, arbitre les conflits entre acteurs économiques, selon les règles peu arbitraires.

A mon avis, le développement exige que nous ayons tous confiance en l’Etat et dans ses institutions. La confiance dans le temps n’est qu’un pari sur l’avenir, mais cela n’est possible que lorsque les règles du jeu démocratique son claires et stables.

