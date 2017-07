Selon sa d√©finition, le droit international est l‚Äôensemble des r√®gles juridiques qui r√©gissent les relations entre les √©tats ou entre les personnes physiques dans un cadre international. Un √Čtat peut signaler son accord dans cette relation de plusieurs mani√®res, conform√©ment aux dispositions finales du trait√© en question. Les mani√®res les plus communes dont la signature d√©finitive, la ratification, l‚Äôacceptation ou l‚Äôapprobation et l‚Äôadh√©sion. Les relations peuvent √™tre bilat√©rales (entre deux √Čtats) ou multilat√©rales (entre plusieurs √Čtats).

Le droit international, √† titre th√©orique, permet de d√©gager un consensus face √† un litige et de le r√©gler √† l’amiable. Mais tr√®s souvent, certains pays occidentaux l’assimilent √† leurs politiques d’agressivit√© et √† l’imp√©rialisme. Cela am√®ne √† r√©fl√©chir et √† se poser des questions quant √† l’utilit√© de ce droit international puisque les grands pays ne le respectent pas. Il n’y a que les pays en voie de d√©veloppement qui, ayant une approche na√Įve et illusoire de la d√©finition th√©orique du droit international pr√©servent la paix et √† humble √©chelle, l’humanit√©.

L’occident et le droit international

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Selon l’√©crivain et dramaturge anglais, Harold Pinter ¬ę¬†l’invasion de l’Irak √©tait un acte de banditisme, un acte de terrorisme d’√©tat flagrant, la preuve d’un m√©pris absolu pour le droit international¬†¬Ľ. La majorit√© des pays occidentaux ont des vues diff√©rentes ou une autre interpr√©tation du droit. Le droit international est un sujet abstrait et multi-face qui sert leurs agendas agressifs. Cela leur permet d’imposer de mani√®re unilat√©rale aux autres pays faibles leurs volont√©s sous le faux pr√©texte de d√©fendre l’ordre mondial. Et si on s’interrogeait sur l’origine de cet ordre mondial et les commanditaires de sa d√©fense on ne trouverait personne. Ce syst√®me n’existe en fait que pour assouvir leur volont√© d’arracher par la force, des guerres, des mouvements de d√©stabilisation et des massacres. C’est un pr√©texte pour r√©pandre la terreur et l’ignominie contre la population √† cause des int√©r√™ts. Une fois les objectifs atteints √† pr√®s de 80%, les commanditaires de ces massacres se posent en pompiers pour √©teindre le(s) feu(x) qu’ils ont allum√©s. Ces sc√©narios continuent encore aujourd’hui.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Au-cours de l’histoire, nous avons √©tudi√© l’√©volution de notre monde et celle des guerres qui se sont d√©roul√©es. Les plus marquantes sont des guerres de religions qui continuent √† √™tre responsables du d√©clin de notre civilisation. En r√©alit√©, ces guerres de religion ne sont que des guerres de profit pour certaines personnes qui ont et continuent de manipuler et tuer s’il le faut au nom de la paix. Ces personnes ne mentionnent jamais leurs int√©r√™ts qui priment pourtant sur le droit international.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† L’ONU et le droit international

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En lisant le r√īle, la description et les r√©alisations de l’ONU depuis sa cr√©ation jusqu’√† ce jour et ceux √† venir, beaucoup de personnes semblent appr√©cier le r√īle jou√© par l’ONU en apportant la paix et la stabilit√© dans le monde. Mais d’autres contredisent cette d√©finition et missions de l’ONU. Pour ces derniers, cette organisation a √©t√© cr√©√©e pour maintenir la paix entre les derni√®res puissances qui ont particip√© √† la deuxi√®me guerre mondiale afin d’harmoniser leurs efforts et de prot√©ger leurs int√©r√™ts. Tous les autres pays membres ne sont que des figurants avec des titres nobles. Et malgr√© l’illusion de ces titres et des honneurs qu’on leur a attribu√©s, ils n’ont aucun pouvoir d√©cisionnel. Les membres disposant de voix de veto sont ceux qui peuvent d√©cider du sort de toute l’humanit√©. Ces membres sont les USA, la France, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Au moment de la cr√©ation des membres permanents, l’ancienne Union Sovi√©tique avait impos√© la Chine pour essayer de contrebalancer les occidentaux.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Quelles sont les relations qui existent entre les cinq membres permanents du Conseil de S√©curit√© de l’ONU¬†?

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† D√®s sa cr√©ation, les cinq membres avaient des relations plus ou moins √©quilibr√©es. Les rapports de force sont les m√™mes, tr√®s destructrices, et la France du G√©n√©ral De Gaulle jouait √† √©quilibrer les forces, ce qui lui a permis d’avoir une diplomatie tr√®s d√©velopp√©e. √Čcout√©e, elle jouait le fair-play √† travers le globe.

L’adh√©sion de la France √† l’OTAN a officiellement bascul√© l’√©quilibre qu’elle affichait en un mouvement unipolaire.

Pendant la guerre des √ģles Malouines en 1986, nous avions vu une √©ni√®me fois l’alliance de guerre. Le Royaume Uni et les USA se sont alli√©s pour d√©router l’Argentine. La d√©faite de l’ancienne Union Sovi√©tique a finalement caus√© la fin du monde bipolaire et la confirmation du monde unipolaire ainsi que le d√©veloppement de la guerre de proxy et de d√©stabilisation, de fondamentalisme religieux. Nous pouvons en citer la guerre de Yougoslavie, les guerres d’Irak, de Libye, de Tch√©tch√©nie, de Soudan, de C√īte d’Ivoire, etc.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En conclusion de tout ce qui est mentionn√© plus haut, nous pouvons dire que le droit international / relation internationale n’existe pas.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ce sont des mots derri√®re lesquels se cache l’imposition de la volont√© d’autrui aux nations.

L‚ÄôAfrique peut-elle devenir membre permanent de l’ONU¬†?

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† L‚ÄôAfrique peut jouer un r√īle majeur, d’√©quilibre et d’efficacit√© en tant que membre permanent de l’ONU. Pour cela, elle aura besoin d’au moins 2 si√®ges permanents sur lequel des √©tats africains tourneraient √† rythme bimensuel. Au d√©but, le choix de ces deux √©tats ne peut √™tre essentiellement d√©termin√© par la quantit√© d’habitants mais plut√īt par la sagesse, la volont√© de pratiquer une politique ind√©pendante propre √† l’Afrique, et le d√©veloppement de l’√©conomie inter-√©tats sur les besoins des pays, des r√©gions et de toute l’Afrique. Actuellement, les √©conomies africaines ne se d√©veloppent pas compte tenu de leurs besoins. Aujourd’hui, tout se passe selon les besoins de l’occident, ce qui cr√©e une tr√®s grande disproportion et le d√©veloppement accru de la pauvret√©. En un mot, certains dirigeants africains ne sont l√† que pour satisfaire les ordres¬†¬† imp√©riaux et prolongent √† cet effet, la dur√©e de leur pouvoir. Ils ne voient pas la souffrance de leur peuple et n’essayent donc pas de chercher des solutions en profitant du savoir faire des √©tats membres et prioritairement, si cela est n√©cessaire, √† l’internationale avec les √©tats amis de l’Afrique. Le dernier point consiste √† mettre un ou plusieurs centres de recherches africains pouvant accompagner ce d√©veloppement ambitieux. Ces centres de recherches seront ouverts √† toute personne aimant l‚ÄôAfrique et voulant apporter son savoir faire.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pour la nomination des ces deux pays, le Nigeria, l’Afrique du Sud et les pays de l’Afrique Francophone noire pourront √™tre provisoirement abstenus pour le d√©but car ils ont besoin de se r√©former auparavant. Ces r√©formes compl√®tes qui doivent √™tre politique, √©conomique et sociale sont n√©cessaires pour la suivie des populations de ces pays.

Le Nigeria

Le Nigeria est l’un des pays les plus peupl√©s en Afrique qui avait bas√© plus de 80% de son √©conomie sur l’agriculture. Il √©tait riche et prosp√®re, c’√©tait le pays exemplaire par excellence. Son d√©veloppement attirait la convoitise des africains, de certains √©tats asiatiques et m√™me de l’Europe et des √Čtats-Unis. Le Nigeria exportait ses produits agricoles partout dans le monde.

Et puis, ils ont d√©couvert des gisements du p√©trole. Cette d√©couverte qui devait √™tre un plus pour ce pays a produit l’effet contraire. Aujourd’hui, le Nigeria est devenu incapable de nourrir sa propre population, son autosuffisance alimentaire √©tant devenu un lointain souvenir. Ce pays s’est mis √† import√© des OGM, des nourritures non organiques et des grains de semence qui d√©truisent la fertilit√© des sols et ouvrent le bras √† de nombreuses maladies qui tuent la population.

Nul n’ignore aujourd’hui que lors des √©lections conflictuelles de 2010 en C√īte d’Ivoire, la victoire de l’ancien pr√©sident Laurent Gbagbo √©tait contest√©e par l’actuel pr√©sident Alassane Ouattara. Durant la proclamation des r√©sultats de ces √©lections, avant que le Pr√©sident Alassane Ouattara ne soit mise en place de force par la France, l’ancien pr√©sident fran√ßais Nicholas Sarkozy t√©l√©phonait chaque jour √† l’ancien pr√©sident du Nigeria Jonathan Goodluck. Tout cela se passait comme s’il refusait de reconna√ģtre la victoire du pr√©sident √©lu. En une seule journ√©e le nombre de ces coups de fils pouvaient aller de 7 jusqu’√† 9. Cette sc√®ne qui se passe pourtant au 21 si√®cle est plus que ridicule. S’il s’√©tait agit de la chanceli√®re Allemande Madame Angela Merkel ou de l’ancien Pr√©sident des √Čtats Unis, pourrait-t-il se permettre de t√©l√©phoner ainsi¬†? Quoiqu’il en soit, suite √† ces coups de fil, l’ancien pr√©sident Nig√©rian s’√©tait comport√© comme s’il d√©clarait la guerre √† la C√īte d’Ivoire au lieu de chercher par le compromis √† y maintenir la paix. Il en a m√™me oubli√© d’√©voquer aupr√®s de Nicholas Sarkozy les 40% d’armes d’origine fran√ßaise qui √©taient entre les mains du groupe terrorise Boko Haram.

L’Afrique voulait r√©clamer des si√®ge(s) permanente(s) √† l’ONU et √† cet effet, la proposition des gouvernements fran√ßais successifs de soutenir l’Afrique a √©t√© accueillie tr√®s favorablement par celle-ci. Les gouvernements fran√ßais auraient influenc√© les dirigeants du Nigeria et de l’Afrique du Sud en leur promettant de les soutenir pour l’obtention d’un poste permanent √† l’ONU. Mais, il est clair que si cela arrivait,¬† la France profiterait de cette aubaine pour peser plus pendant les votes de l’ONU en influen√ßant l’opinion de ces pays africains √† sa guise comme elle l’a toujours fait avant et apr√®s l’ind√©pendance. Et en portant un regard sur les √©v√©nements qui ont eu lieu lors des √©lections pr√©sidentielles de 2005 au Togo et celles de 2010 en C√īte d’Ivoire, peut √™tre que l’Afrique ne devrait pas accepter cette aide fran√ßaise avec autant d’empressement. Les votes des pays francophones se feraient donc sur instruction du gouvernement fran√ßais et ne serviraient donc pas les int√©r√™ts du continent.

Nous sommes d’avis que les deux si√®ges permanents devraient revenir √† l’Afrique et que c’est aux pays africains, eux m√™mes, de se r√©unir afin de choisir les deux premiers pays du continent. Au tout d√©but, les pays francophones d’Afrique noire, le Nigeria et l’Afrique du Sud pourraient participer aux votes, mais pas en tant que candidats pour les raisons sus-mentionn√©es.

Nous aurions souhait√© que l’Alg√©rie soit l’un des candidats. Ce pays, bien qu’il ne puisse √™tre compar√© √† la France est en passe de la devenir. Selon les informations du journal Le Parisien du 23 Janvier 2013 lors de l’attaque terroriste √† In Amenas, le Premier ministre Alg√©rien, Abdelmaleck Sellal a d√©clar√© 32 terroristes venus du nord du Mali dont 29 assaillants abattus et 3 arr√™t√©s. 38 otages¬† sont tu√©s et 5 ont disparus. Parmi les assaillants figuraient ¬ę¬†onze Tunisiens, Trois Alg√©riens, un Mauritanien, deux Nig√©riens, deux Canadiens, des √Čgyptiens et des Maliens¬†¬Ľ. Deux mois √† peu pr√®s avant le d√©but de l’intervention militaire fran√ßaise au Mali, le chef terroriste Mokhtar Belmokhtar √©tait l’un des fondateurs d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). Quatre mois avant l’attentat terroriste d’Alg√©rie, il quitte l’Al-Qaida pour cr√©er son propre groupe. Son Lieutenant Mohamed El Amine Benchenab connu des services de renseignements a √©t√© tu√© au cours de l’attaque. Le savoir faire que l’Alg√©rie a d√©montr√© lors des attaques terroristes de 2013, sans aide ext√©rieure, l’efficacit√© et la bravoure du peuple Alg√©rien ont montr√© que les pays africains ont besoin de travailler et de coop√©rer ensemble. Si l‚ÄôAlg√©rie n’avait pas r√©agi rapidement, peut √™tre que la situation serait devenue comme en Irak, la Syrie et d’autres pays o√Ļ les terroristes contr√īlent les ressources trouv√©s sur le terrain qu’ils exportent vers les pays occidentaux. Comme l’a dit le Pr√©sident Poutine en Octobre 2015, 16 pays occidentaux font du commerce avec les terroristes. Ils ach√®tent les produits des terroristes tr√®s en dessous de leurs valeurs r√©elles et contribuent ainsi au d√©veloppement du terrorisme qu’ils pr√©tendent combattre.

Le commandant Prouteau, cofondateur du Groupe d’Intervention Rapide de la Gendarmerie Nationale en France (GIGN) a √©voqu√© les circonstances extr√™mement difficiles de toute intervention lors de ces attentats en Alg√©rie. En bilan voici ce qu’il d√©clara¬†: ¬ę¬†Arr√™tons les frais, laissons les familles pleurer leurs morts et remercions les militaires Alg√©riens qu’il n’y ait qu’une quarantaine de morts parmi les otages, quels qu’ils soient. Bien des rescap√©s les remercient pour √™tre intervenu. Cela aurait pu √™tre encore plus lourd.¬†¬Ľ

Quant √† la technologie nucl√©aire, l’Afrique en aura besoin pour se d√©fendre contre les rapaces car c’est la seule arme qui les fait reculer. L’Afrique a besoin de se d√©fendre car elle est attaqu√©e et la plupart de ces attaques dites terroristes ne sont faites que pour la d√©stabilisation de l’ordre politique, √©conomique et sociale.

La déstabilisation du Mali

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† On disait de la r√©publique du Mali qu’elle fait partie des plus pauvres au monde. Nous, nous dirons que l’hospitalit√© et le vivre ensemble sont des atouts de ce peuple. Son premier Pr√©sident de la r√©publique feu Monsieur Modibo Keita a √©t√© √©limin√© tr√®s t√īt puisqu’il g√™nait de trop.

Notre but ici, n’est pas justifier le coup d’√©tat militaire du capitaine Amadou Sanogo mais de comprendre ce qui √©tait r√©ellement arriv√© et continue de se passer au Mali. L’assassinat de l’ex Leader de Libye et la d√©stabilisation de ce pays √©taient-elles- planifi√©es ensemble¬†? Serait- ce possible que parmi les mercenaires recrut√©s et pay√©s qui ont servi en Libye, certains auraient pour mission d’annexer le Mali¬†? Et si c’√©tait le cas, √† qui cela profiterait-il et dans quel but¬†?

En effet, le coup d’√©tat du capitaine Amadou Haya Sanogo en Mars 2012 √©tait surprenant pour les terroristes qui ont annex√© le Mali sur les instructions et le soutien de certains pays occidentaux. √Čtrangement, lorsque le capitaine Amadou Sanogo dirigeait le pays qu’il a occup√© par des mouvements terroristes, on comptait au minimum des services de renseignements de 16 pays √©trangers parmi lesquels on peut d√©nombrer des pays du Golfe sur place. Mais pourquoi cet int√©r√™t pour le Mali¬†? N’est-t-il plus l’un des pays les plus pauvres au monde¬†? Conna√ģtraient-ils quelque chose de sp√©ciale que les Maliens ignoreraient¬†? S’agirait-il du sous-sol Malien¬†?

Certains journaux nationaux et internationaux relayaient √† l’√©poque des histoires √† dormir debout dont on peut citer celle des b√©rets rouges contre des b√©rets verts. A notre humble avis, c’est plus profond que cela et le Mali devrait prendre garde de ne plus se retrouver dans une telle situation.

Au lieu que le gouvernement malien n’ouvre une enqu√™te approfondie afin de comprendre ce qu’il s’√©tait r√©ellement pass√©, ils se content√®rent de jeter le Capitaine Amadou Haya Sanogo en prison. Ne serait-ce pas plus important de savoir les raisons de ce genre d’atrocit√© et les pays impliqu√©s afin que cela ne se r√©p√®te plus¬†? On aurait dit que le gouvernement faisait du divertissement. La preuve est que les attaques terroristes continuent d’avoir lieu sur leur territoire. Et pour quelle raison n’accusent-ils pas le Capitaine Sanogo au lieu de raconter cette histoire de b√©rets rouge contre les b√©rets verts¬†?

Le Burkina-Faso

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Incontestablement le pays des hommes int√®gres, certains de ces dirigeants aient √©t√© les fossoyeurs du bien-√™tre des hommes de grande valeur de toute l’Afrique. Ceci est fait en se positionnant comme alli√©s de certains pays Europ√©ens, d√©stabilisant ainsi, certains pays.¬† A travers eux, l’occident initie des r√©sistances √† certaines valeurs qui d√©savantagent les pays √©conomiquement et entra√ģnent des risques sociaux et politiques. L’ancien Pr√©sident Mr Blaise Compaore a √©t√© ¬ę¬†le boulanger des guerres et des coups fourr√©s en Afrique¬†¬Ľ. Pour n’en citer que quelques exemples, agent de liaison pour des armes et de logistiques pour la d√©stabilisation de la Sierra Leone, le Liberia, la C√īte D’Ivoire, etc. Ces armes ont pour origine les pays Europ√©ens qui les envoyaient au Burkina-Faso. Ce dernier pays se chargeait de les envoyer sur des zone de conflits en Afrique. Pour remercier le Pr√©sident Campaore de ses loyaux services, il est rest√© pendant plus de 27 ans au pouvoir. Le pays a fini par en avoir marre et le peuple s’est soulev√©. Suite aux marches, comprenant que rien ne pouvait arr√™ter la volont√© du peuple, le gouvernement fran√ßais s’√©tait d√©p√™ch√© de l‚Äôexfiltrer afin de le prot√©ger. L’ancien pyromane, agent des commerces des armes, de logistique et de d√©stabilisation se r√©fugie en C√īte d’Ivoire.

L’attentat du Burkina-Faso, la m√™me ann√©e, seulement quelques mois apr√®s l’inauguration du nouveau pr√©sident Kabore, consid√©r√© comme attentat terroriste qui a fait plusieurs morts a permis non seulement de ralentir et d’effrayer le nouveau pr√©sident mais aussi de renouveler les accords de d√©fenses. En gros, cela a permis de soumettre de nouveau le pays √† la force imp√©riale comme cela l’√©tait et continue de l’√™tre jusqu’√† maintenant.

Il y a quelques ann√©es, l’occident nous rabattait les oreilles sur le fait que la Libye du Colonel Kadhafi soutenait, armait et finan√ßait le terrorisme et que le monde civilis√© doit combattre cette ignominie de toutes ses forces¬†! Aujourd’hui qui utilise, arme, finance, apporte de la logistique et soutient les terroristes si ce n’est l’ONU¬†? ¬ę¬†Ce sont des combattants de la libert√©¬†¬Ľ qui √©gorgent les femmes, les enfants et les vieillards. Que reste-il de la civilisation humaine¬†?

Au d√©but de la cr√©ation de la Cour P√©nale International¬†(CPI),¬† presque tous les pays au monde avaient appr√©ci√© l’objectif de cette institution et r√™vaient d’une certaine justice √©gale. Mais le monde s’est vite d√©sillusionn√© de la propagande qui devait √™tre cette justice pour tous. La CPI para√ģt plut√īt √™tre √©tablie pour punir les pays leaders r√©calcitrants, ceux qui ne veulent pas √™tre soumis √† la dictature de l’occident. La preuve, c’est que la CPI n’a jug√© aucun membre du conseil de s√©curit√©. Leurs pays satellites, ne commettent-il pas de crimes de guerre et crimes contre l’humanit√©, eux¬†? Force est de d√©duire que certains pays d√©velopp√©s donneurs de le√ßons font usage de la force brute pour dominer ce monde. C’est pour cette raison que l’ancien Pr√©sident fran√ßais G√©n√©ral De Gaulle appelait l’ONU ¬ę¬†machin¬†¬Ľ et la CPI a √©t√© cr√©√©e sur l”image de l’ONU.

Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son ¬ę¬†Master in Business¬†¬Ľ √† l‚Äô¬†¬ęEuropean Advanced Institute of Management¬†¬Ľ ainsi qu‚Äôun Certificat en finance et investissement √† Paris (France). Il a compl√©t√© ses √Čtudes dans les Relations Internationales et les Strat√©gies Politique et de D√©fense et a obtenu son Doctorat de Philosophie en Finance.

 CONTRIBUTION TO THIS ARTICLE:

Raymond Bernhard West; Fundacion Paraiso Sin Fronteras; Mr. Paul Kokou Amouzou; Mr. Morgan Lewis, Amouzou Nkrumah Production & Mme Dominique Mazarin.